https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/hamaneyin-cenazesine-rekor-katilim-40-milyondan-fazla-kisi-katildi-1107159829.html

‘Hamaney'in cenazesine rekor katılım: 40 milyondan fazla kişi katıldı

‘Hamaney'in cenazesine rekor katılım: 40 milyondan fazla kişi katıldı

Sputnik Türkiye

ABD’nin saldırılarında ölen Hamaney için İran ve Irak şehirlerinde 6 gün boyunca düzenlenen veda töreninin "dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük etkinlik"... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T10:15+0300

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cenaze töreni

veda

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İran televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen veda törenine 40 milyondan fazla kişinin katıldığını bildirdi. Haberde, bu katılımın “dünya tarihinin en kitlesel cenaze merasimi” olduğu ifade edildi.5 şehirde 6 gün süren törenHamaney için İran ve Irak'taki 5 ayrı şehirde (Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed) 6 gün süren resmi veda törenleri düzenlendi. Dini liderin naaşı, Cuma sabahı doğum yeri olan Meşhed kentinde toprağa verildi.Haberde, "Çok sayıda bağımsız saha kaynağı ve hükümet verilerine dayanan resmi tahminler, bu tarihi etkinliklere 41 ila 43 milyon arasında insanın katıldığını doğruluyor" ifadelerine yer verildi.Güvenlik gerekçesiyle ertelenmiştiAli Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetmişti. Mart ayı boyunca devam eden bombardımanlar ve saldırılar nedeniyle veda törenleri zamanında gerçekleştirilememişti. İranlı yetkililer, hem güvenlik önlemlerini almak hem de gerekli altyapıyı hazırlamak adına törenleri ileri bir tarihe erteleme kararı almıştı.

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ortadoğu, i̇ran, irak, abd, i̇srail, ayetullah ali hamaney, cenaze töreni, veda