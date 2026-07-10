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Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz. Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz. Kısa sürede neticeye ulaşacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CAATSA konusunun çözüme ulaşması için uygun adımların atıldığını belirtti ve "yakında sonuca ulaşacağız" dedi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Bakan Fidan'ın yaptığı açıklamada “Şimdi bu Sayın Trump'ın Cumhurbaşkanımıza liderden lidere olan ilişki seviyesinde verdiği önem. Tabii bunun hükümete yansıması var, Amerikan sistemine yansıması var, bize yansıması var. İkili görüşmede her iki lider de Amerika'yla Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerletilmesi konusundaki iradeleri yenilediler” derken ekledi:‘Türkiye’nin dostu da çok hasmı da çok’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kremlin-rusya-ve-turkiye-s-400lerin-olasi-yeniden-satisini-konustu-1107162965.html
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hakan fidan, caatsa, türkiye, abd
hakan fidan, caatsa, türkiye, abd

Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz. Kısa sürede neticeye ulaşacağız

17:39 10.07.2026
© Mustafa HatipoğluHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Mustafa Hatipoğlu
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Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CAATSA konusunun çözüme ulaşması için uygun adımların atıldığını belirtti ve "yakında sonuca ulaşacağız" dedi.
Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Bakan Fidan'ın yaptığı açıklamada “Şimdi bu Sayın Trump'ın Cumhurbaşkanımıza liderden lidere olan ilişki seviyesinde verdiği önem. Tabii bunun hükümete yansıması var, Amerikan sistemine yansıması var, bize yansıması var. İkili görüşmede her iki lider de Amerika'yla Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerletilmesi konusundaki iradeleri yenilediler” derken ekledi:
"Beklentimizi aslında Sayın Trump ifade ediyor. Yani biz baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Bunlar siyasi veya idari kararlar olmamalı. Ha teknik olarak firmalar, kurumlar alışverişte anlaşırlar, anlaşamazlar o başka bir konu. Ama en başta seçilmiş siyasal liderlik ve işte kongre, bizde parlamento, bu konuda engelleyici bir rol oynamamalı müttefikler arasında."
"Türkiye baştan beri liderliğiyle, parlamentosuyla bu fikirde. Şimdi bu noktada biliyorsunuz uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Çok şükür bunu daha önce başka vesilelerle de söyledim, Avrupa'da artık bunu bir sorun olmaktan çıkardık."
"Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. CAATSA bunlardan biri. F-35'le ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlıklar olarak bunları çözme konusunda da uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız, yani bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum."

‘Türkiye’nin dostu da çok hasmı da çok’

"Türkiye'nin dostu olduğu kadar hasmı da çok, sevmeyeni de olabiliyor zaman zaman. Bazı ülkelerin Amerika nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunduğunu da açıkçası görüyoruz. Şimdi yani Türkiye'nin bu kadar saygınlık kazandığı, etki ürettiği bir yerde başkaları da farklı şekilde harekete geçiyorlar."
"Amerikan siyasetinin yine yani Türkiye'nin önemiyle onlara etki eden negatif manadaki aktörlerin çabası arasında bir ikilem içerisinde kalacağı bir sürece giriyoruz. Bunu yönetmek de diplomasinin işi, zaten bizler de bunun için varız. İnşallah bunu daha ileri bir şekilde çözeceğiz."
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