https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/dunyanin-kara-kutusu-avustralyada-kuruluyor-iklim-krizine-giden-her-adim-kayit-altina-alinacak-1107157237.html

Dünyanın 'Kara Kutusu' Avustralya'da kuruluyor: İklim krizine giden her adım kayıt altına alınacak

Dünyanın 'Kara Kutusu' Avustralya'da kuruluyor: İklim krizine giden her adım kayıt altına alınacak

Sputnik Türkiye

Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda inşa edilen 'Dünyanın Kara Kutusu' adlı dev çelik yapı, insanlığın iklim krizine doğru attığı her adımı kaydedecek. Proje... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T08:01+0300

2026-07-10T08:01+0300

2026-07-10T08:01+0300

yaşam

avustralya

iklim değişikliği

kara kutu

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Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda yapımı süren Earth's Black Box (Dünyanın Kara Kutusu) adlı proje, iklim değişikliğine ilişkin verileri uzun yıllar boyunca saklamak üzere tasarlanıyor.Eski bir havaalanının bulunduğu Tazmanya'nın batı kıyısına kurulacak yapı, yaklaşık bir şehir otobüsü büyüklüğünde olacak. Yaklaşık 7,5 santimetre kalınlığındaki çelikten üretilecek kara kutu, beton paneller ve güneş panelli cam çatıyla korunacak.İklim krizine dair yüzlerce veri depolanacakProje kapsamında kutu; sıcaklık değişimleri, deniz seviyesindeki yükselme, karbon emisyonları, siyasi liderlerin konuşmaları, iklim raporları ve küresel gelişmeler gibi yüzlerce farklı veriyi sürekli olarak kayıt altına alacak.Projeyi yürüten ekip, sistemi "kendi enerjisini üreten ve neredeyse yok edilemez bir veri kayıt cihazı" olarak tanımlıyor.Amaç: Geleceğe bir kayıt bırakmakProjeye göre kara kutu, iklim değişikliğinin insan uygarlığını yok etmesi gibi en kötü senaryoda bile, yaşanan süreci gelecekteki medeniyetlerin inceleyebilmesi için tarafsız bir kayıt oluşturacak.Kısa vadede ise sistemde toplanan veriler internet üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak ve bölgeyi ziyaret edenler cep telefonlarıyla kutuya bağlanabilecek.Kutu, sanat enstalasyonu, zaman kapsülü ve bilimsel veri deposunu bir araya getiren sıra dışı bir proje olarak tanımlanıyor. Projeyi geliştiren ekip, yapının insanların iklim krizinin ciddiyetini daha iyi kavramasını sağlayacak güçlü bir farkındalık aracı olmasını hedefliyor.Bazı iklim bilimciler ise projenin uzun vadede davranış değişikliği oluşturup oluşturamayacağı konusunda temkinli yaklaştı. Öte yandan, ilk kez 2021 yılında Glasgow'daki COP26 BM iklim görüşmeleri sırasında duyurulan projenin finansman ve mühendislik süreçleri nedeniyle geciktiği belirtilirken, yapının tüm planların yolunda gitmesi halinde 2026 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi hedeflendi.

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