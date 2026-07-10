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Dünya Kupası'nda Fransa yarı finalde
Dünya Kupası'nda Fransa yarı finalde
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa adını yarı finale yazdırdı. Goller Mbappe ve Dembele'den geldi. Fransa, yarı finalde... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T01:35+0300
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spor
dünya kupası
fransa
mbappe
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fransa yarı finalde, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek.Mbappe’nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı.Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Fransız futbolcunun atışını kaleci Bounou’nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.
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dünya kupası, fransa, mbappe
dünya kupası, fransa, mbappe

Dünya Kupası'nda Fransa yarı finalde

01:35 10.07.2026 (güncellendi: 01:51 10.07.2026)
© AA / Jose Hernandez2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fransa ile Fas karşılaştı
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fransa ile Fas karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA / Jose Hernandez
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa adını yarı finale yazdırdı. Goller Mbappe ve Dembele'den geldi. Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Fransa yarı finalde, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek.
Mbappe’nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı.
Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Fransız futbolcunun atışını kaleci Bounou’nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.
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