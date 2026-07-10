https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/dunya-kupasinda-fransa-yari-finalde-1107154662.html
Dünya Kupası'nda Fransa yarı finalde
Dünya Kupası'nda Fransa yarı finalde
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa adını yarı finale yazdırdı. Goller Mbappe ve Dembele'den geldi. Fransa, yarı finalde... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T01:35+0300
2026-07-10T01:35+0300
2026-07-10T01:51+0300
spor
dünya kupası
fransa
mbappe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107154505_0:31:2629:1510_1920x0_80_0_0_9b03ed631c19d55e624f219ffd91aedc.jpg
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fransa yarı finalde, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek.Mbappe’nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı.Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Fransız futbolcunun atışını kaleci Bounou’nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107154505_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_eda4dca6caf9a717ef44ebbef0cc1828.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya kupası, fransa, mbappe
dünya kupası, fransa, mbappe
Dünya Kupası'nda Fransa yarı finalde
01:35 10.07.2026 (güncellendi: 01:51 10.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa adını yarı finale yazdırdı. Goller Mbappe ve Dembele'den geldi. Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Fransa yarı finalde, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek.
Mbappe’nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı.
Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Fransız futbolcunun atışını kaleci Bounou’nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.