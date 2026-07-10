https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/galatasaray-ilk-transferde-sona-yaklasti-orta-sahaya-yildiz-isim-geliyor-1107154004.html

Galatasaray, ilk transferde sona yaklaştı: Orta sahaya yıldız isim geliyor

Galatasaray, ilk transferde sona yaklaştı: Orta sahaya yıldız isim geliyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

burnley

transfer

maç

tarihi maç

futbol

türkiye futbol federasyonu

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Galatasaray'ın, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı, Burnley'le görüşmelerin de olumlu ilerlediği belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde tamamlamak amacıyla yeni bir resmi teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, burnley, transfer, maç, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu