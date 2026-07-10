https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/galatasaray-ilk-transferde-sona-yaklasti-orta-sahaya-yildiz-isim-geliyor-1107154004.html
Galatasaray, ilk transferde sona yaklaştı: Orta sahaya yıldız isim geliyor
Galatasaray, ilk transferde sona yaklaştı: Orta sahaya yıldız isim geliyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T00:56+0300
2026-07-10T00:56+0300
2026-07-10T00:56+0300
spor
galatasaray
burnley
transfer
maç
tarihi maç
futbol
türkiye futbol federasyonu
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Galatasaray'ın, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı, Burnley'le görüşmelerin de olumlu ilerlediği belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde tamamlamak amacıyla yeni bir resmi teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/taraftar-tepki-gostermisti-galatasaray-baskani-ozbekten-transfer-aciklamasi-1107085928.html
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galatasaray, burnley, transfer, maç, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu
galatasaray, burnley, transfer, maç, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu
Galatasaray, ilk transferde sona yaklaştı: Orta sahaya yıldız isim geliyor
Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı ve Burnley'e yeni resmi teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.
Galatasaray'ın, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı, Burnley'le görüşmelerin de olumlu ilerlediği belirtildi.
Haberde, Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde tamamlamak amacıyla yeni bir resmi teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.