Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/galatasaray-ilk-transferde-sona-yaklasti-orta-sahaya-yildiz-isim-geliyor-1107154004.html
Galatasaray, ilk transferde sona yaklaştı: Orta sahaya yıldız isim geliyor
Galatasaray, ilk transferde sona yaklaştı: Orta sahaya yıldız isim geliyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T00:56+0300
2026-07-10T00:56+0300
spor
galatasaray
burnley
transfer
maç
tarihi maç
futbol
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107153844_0:25:750:447_1920x0_80_0_0_29d3cf9e03b2251c0d7e1c65635db238.jpg
Galatasaray'ın, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı, Burnley'le görüşmelerin de olumlu ilerlediği belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde tamamlamak amacıyla yeni bir resmi teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/taraftar-tepki-gostermisti-galatasaray-baskani-ozbekten-transfer-aciklamasi-1107085928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107153844_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_6bfcae6e736c07740a3c752e227423f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, burnley, transfer, maç, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu
galatasaray, burnley, transfer, maç, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu

Galatasaray, ilk transferde sona yaklaştı: Orta sahaya yıldız isim geliyor

00:56 10.07.2026
© AALesley Ugochukwu
Lesley Ugochukwu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
Abone ol
Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı ve Burnley'e yeni resmi teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.
Galatasaray'ın, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı, Burnley'le görüşmelerin de olumlu ilerlediği belirtildi.
Haberde, Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde tamamlamak amacıyla yeni bir resmi teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
SPOR
Taraftar tepki göstermişti: Galatasaray Başkanı Özbek'ten transfer açıklaması
7 Temmuz, 22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала