https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-liberya-cumhurbaskani-boakaiyi-kabul-etti-1107171739.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'yi kabul etti. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T18:18+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Boakai baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-yeni-sistemin-kutup-baslarindan-biri-olma-yolunda-ilerliyoruz-1107169442.html

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türkiye, liberya, görüşme, ikili görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme