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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'yi kabul etti. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Boakai baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-yeni-sistemin-kutup-baslarindan-biri-olma-yolunda-ilerliyoruz-1107169442.html
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türkiye, liberya, görüşme, ikili görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
türkiye, liberya, görüşme, ikili görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi kabul etti

18:18 10.07.2026
© AA / TCBB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA / TCBB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Boakai baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Erdoğan-Macron-Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz
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