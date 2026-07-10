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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chpde-gursel-tekin-gorevine-devam-edecek-mahkeme-tedbir-kararinin-devamina-hukmetti-1107161107.html
CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek: Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti
CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek: Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti
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CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmedildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecekMahkeme tedbir kararının devamına hükmettiCHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.
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gürsel tekin, chp, olağanüstü kurultay, i̇stanbul
gürsel tekin, chp, olağanüstü kurultay, i̇stanbul

CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek: Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti

11:55 10.07.2026
© AA / Muhammed Ali YiğitGürsel Tekin
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA / Muhammed Ali Yiğit
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CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmedildi.
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek

Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
TÜRKİYE
CHP'nin itirazına ret: Gürsel Tekin görevine devam edecek
5 Kasım 2025, 10:15
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