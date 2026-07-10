https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chpde-gursel-tekin-gorevine-devam-edecek-mahkeme-tedbir-kararinin-devamina-hukmetti-1107161107.html
CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek: Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti
CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek: Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti
Sputnik Türkiye
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmedildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T11:55+0300
2026-07-10T11:55+0300
2026-07-10T11:55+0300
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CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecekMahkeme tedbir kararının devamına hükmettiCHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/chpnin-itirazina-ret-gursel-tekin-gorevine-devam-edecek-1100749383.html
türki̇ye
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gürsel tekin, chp, olağanüstü kurultay, i̇stanbul
gürsel tekin, chp, olağanüstü kurultay, i̇stanbul
CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek: Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmedildi.
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek
Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.