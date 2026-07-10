https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chpde-gursel-tekin-gorevine-devam-edecek-mahkeme-tedbir-kararinin-devamina-hukmetti-1107161107.html

CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek: Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti

CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek: Mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti

Sputnik Türkiye

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmedildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T11:55+0300

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türki̇ye

gürsel tekin

chp

olağanüstü kurultay

i̇stanbul

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CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecekMahkeme tedbir kararının devamına hükmettiCHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/chpnin-itirazina-ret-gursel-tekin-gorevine-devam-edecek-1100749383.html

türki̇ye

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