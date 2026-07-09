https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/brent-petrolun-varili-7787-dolardan-islem-goruyor-1107128340.html
Brent petrolün varili 77,87 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 77,87 dolardan işlem görüyor
Sputnik Türkiye
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 77,87 dolardan işlem görüyor. Dün 80,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T10:41+0300
2026-07-09T10:41+0300
2026-07-09T10:41+0300
ekonomi̇
i̇ran
donald trump
hürmüz boğazı
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalarak 77,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 73,28 dolardan alıcı buldu.ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'la müzakerelerin sona erdiğini açıklamasıyla gün içinde yüzde 8,7 yükselerek 80,59 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, güçlü yükselişin ardından gelen kar realizasyonlarının etkisiyle kısmi geri çekildi.Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde konuşan Trump, İran'la yeni bir anlaşma ihtimalini reddederek, "Benim için bu konu kapandı. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından İran petrolünün satışına izin veren genel lisansı iptal etti. OFAC, lisans kapsamındaki işlemlerin sonlandırılması için 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanınacağını açıkladı.Bunun yanı sıra ABD yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarının kapsamını genişletmesi de arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/centcom-irana-yonelik-2-gunluk-saldirilarinin-detaylarini-acikladi-1107126528.html
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i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
Brent petrolün varili 77,87 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 77,87 dolardan işlem görüyor. Dün 80,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 78,02 dolardan tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalarak 77,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 73,28 dolardan alıcı buldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'la müzakerelerin sona erdiğini açıklamasıyla gün içinde yüzde 8,7 yükselerek 80,59 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, güçlü yükselişin ardından gelen kar realizasyonlarının etkisiyle kısmi geri çekildi.
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde konuşan Trump, İran'la yeni bir anlaşma ihtimalini reddederek, "Benim için bu konu kapandı. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.
Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından İran petrolünün satışına izin veren genel lisansı iptal etti. OFAC, lisans kapsamındaki işlemlerin sonlandırılması için 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanınacağını açıkladı.
Bunun yanı sıra ABD yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarının kapsamını genişletmesi de arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi.