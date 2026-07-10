https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/beyaz-sarayin-ana-girisi-guvenlik-endisesiyle-guclendiriliyor-1107176376.html

Beyaz Saray'ın ana girişi 'güvenlik endişesiyle' güçlendiriliyor

Beyaz Saray'ın ana girişi 'güvenlik endişesiyle' güçlendiriliyor

Sputnik Türkiye

Trump'a yönelik son dönemde art arda gündeme gelen güvenlik tehditlerinin ardından Beyaz Saray'ın ana girişinde kapsamlı güvenlik çalışmaları başlatıldı. Detaylar haberde...

2026-07-10T21:32+0300

2026-07-10T21:32+0300

2026-07-10T21:33+0300

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ABD merkezli CNN'in Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, çalışmalar North Portico (Kuzey Portikosu) olarak bilinen ana girişte yürütülüyor. Uzun süredir ABD Gizli Servisi tarafından talep edildiği belirtilen düzenlemelerin, Beyaz Saray'ın girişini olası tehditlere karşı güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.Yetkililer, projenin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla sürdürülen sütun restorasyonu ve diğer estetik düzenlemelerden farklı olarak tamamen güvenlik odaklı olduğunu vurguladı.Son günlerde iskele ve brandalarla kapatılan Kuzey Portikosu'nda hem tarihi taş sütunların restorasyonu hem de güvenlik güçlendirme çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Beyaz Saray yetkilileri, giriş bölümündeki güvenlik iyileştirmelerinin eylül ortasına kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.Gerekçe 'güvenlik tehditleri'Güvenlik önlemlerinin artırılması kararı, Trump'a yönelik son dönemde gündeme gelen suikast girişimleri ve saldırı iddialarının ardından alındı. CNN'e göre Beyaz Saray yetkilileri, nisan ayında düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında gündeme gelen güvenlik tehdidi ile geçen ay Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'nde düzenlenmesi planlanan UFC etkinliğine yönelik olduğu öne sürülen saldırı planını, güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekçeleri arasında gösterdi.Beyaz Saray'da kapsamlı güvenlik projeleriTrump yönetimi son dönemde Beyaz Saray yerleşkesinde çeşitli inşaat ve yenileme projeleri yürütüyor. Gül Bahçesi'nin yeniden düzenlenmesi ve çeşitli mimari değişikliklerin yanı sıra, yaklaşık 8 bin 360 metrekarelik yeni balo salonu projesinin de devam ettiği belirtiliyor.Yetkililer, söz konusu kompleksin gelişmiş drone altyapısı, keskin nişancı noktaları ve güvenli bir yer altı sığınağını da içerecek şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/israil-basini-abd-israilin-trumpa-suikast-istihbaratina-supheyle-yaklasti-1107169708.html

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donald trump, beyaz saray, güvenlik, haberler