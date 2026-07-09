https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bakan-simsek-ters-dolarizasyon-surecinde-onemli-mesafe-kaydettik-1107142863.html
Bakan Şimşek: Ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kaydettik
Bakan Şimşek: Ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kaydettik
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerini değerlendirerek, Türk... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T17:16+0300
2026-07-09T17:16+0300
2026-07-09T17:16+0300
türki̇ye
türkiye
dolar
dolar/tl
dolar rezervi
1 dolar
dolar milyarderi
dolar milyoneri
türk lirası
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Türk lirası mevduatın toplam mevduatlar içindeki payı hakkında Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bakan-simsek-aciklanan-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-dezenflasyon-sureci-yeniden-basladi-1106975634.html
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türkiye, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, 1 dolar, dolar milyarderi, dolar milyoneri, türk lirası, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek
türkiye, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, 1 dolar, dolar milyarderi, dolar milyoneri, türk lirası, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek
Bakan Şimşek: Ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kaydettik
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerini değerlendirerek, Türk lirasına olan güvenin güçlenmeye devam ettiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Türk lirası mevduatın toplam mevduatlar içindeki payı hakkında Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz.