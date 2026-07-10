https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/anthony-hopkins-88-yasinda-plak-sirketiyle-anlasti-yeni-singleini-yayimladi-1107163367.html

Anthony Hopkins 88 yaşında plak şirketiyle anlaştı, yeni single'ını yayımladı

Anthony Hopkins 88 yaşında plak şirketiyle anlaştı, yeni single'ını yayımladı

Sputnik Türkiye

İki Oscar ödüllü usta oyuncu Anthony Hopkins, 88 yaşında müzik kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Decca Classics ile anlaşma imzalayan Hopkins, yeni albümünün... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T13:11+0300

2026-07-10T13:11+0300

2026-07-10T13:11+0300

yaşam

anthony hopkins

albüm

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Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins, 88 yaşında müzik kariyerinde önemli bir adım attı."Kuzuların Sessizliği", "Hannibal", "Baba" ve "Kızıl Ejder" gibi filmlerle sinema tarihine damga vuran Hopkins, klasik müzik alanındaki eserlerini yayımlamak üzere Decca Classics ile kapsamlı bir kayıt anlaşması imzaladı.İlk single yayımlandıAnlaşmanın ardından Hopkins'in yeni albümünden ilk tekli "Bracken Road" dinleyicilerle buluştu. Sanatçının, 1947 tarihli Solo Piyano ve Orkestra Süiti'nden seçtiği eser, çocukluğunu geçirdiği Güney Galler'in Margam bölgesindeki anılarından ilham alıyor.Hopkins, müziğin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:Hopkins'in yeni albümü "Life Is a Dream", 21 Ağustos'ta yayımlanacak.Albümün şefliğini dünyaca ünlü orkestra şefi Gustavo Dudamel üstlenirken, eserleri Philharmonia Orkestrası seslendirecek.Çocukluğundan beri müzikle iç içeDört yaşından bu yana piyano çalan Anthony Hopkins, oyunculuğun yanı sıra uzun yıllardır klasik müzik besteleriyle de tanınıyor.2012 yılında yayımladığı "Composer" albümüyle dikkat çeken Hopkins, aynı yıl Classic Brit Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ödülünü kazanan projede de yer aldı.Ünlü oyuncu, canlı klasik müzik performansıyla ilk kez 2025 yılında Suudi Arabistan'da sahneye çıkmıştı.

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