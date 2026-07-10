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82 yaşında uzaya çıkmıştı: Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk öldü
82 yaşında uzaya çıkmıştı: Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk öldü
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Blue Origin'in 2021'deki uzay uçuşuyla tarihe geçen ve 'uzaya seyahat eden en yaşlı kadın' unvanını taşıyan Wally Funk, 87 yaşında öldü. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-10T09:40+0300
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Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın olarak tarihe geçen Wally Funk, 87 yaşında hayatını kaybetti.ABD'nin Texas eyaletindeki Grapevine kentinde yaşayan Funk'ın ölümünü Grapevine Belediye Meclisi Üyesi Duff O'Dell duyurdu. O'Dell, Funk'ın bir bakım evindeki dairesinde yaşamını yitirdiğini belirtti.Açıklamaya göre Funk, son dönemde birkaç kez düşmüş, bacağında oluşan enfeksiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.NASA Başkanı'ndan veda mesajıNASA Başkanı Jared Isaacman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wally Funk'ın uzaya ulaşma hayalinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:82 yaşında uzaya çıkmıştıWally Funk, 20 Temmuz 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile birlikte, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracıyla uzaya çıktı.82 yaşındaki Funk, bu uçuşla o dönem uzaya giden en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.Daha sonra bu rekor, William Shatner ve Ed Dwight tarafından kırılsa da Funk, "uzaya seyahat eden en yaşlı kadın" unvanını korudu.Havacılık kariyeri boyunca uzaya gitmeyi hedefleyen Wally Funk, yıllarca bu hayalini gerçekleştirmek için mücadele etti. 2021 yılında gerçekleştirdiği Blue Origin uçuşu, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı.
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82 yaşında uzaya çıkmıştı: Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk öldü

09:40 10.07.2026
© AP Photo / Tony GutierrezUzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti
Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Tony Gutierrez
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Blue Origin'in 2021'deki uzay uçuşuyla tarihe geçen ve 'uzaya seyahat eden en yaşlı kadın' unvanını taşıyan Wally Funk, 87 yaşında öldü.
Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın olarak tarihe geçen Wally Funk, 87 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'nin Texas eyaletindeki Grapevine kentinde yaşayan Funk'ın ölümünü Grapevine Belediye Meclisi Üyesi Duff O'Dell duyurdu. O'Dell, Funk'ın bir bakım evindeki dairesinde yaşamını yitirdiğini belirtti.
Açıklamaya göre Funk, son dönemde birkaç kez düşmüş, bacağında oluşan enfeksiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.

NASA Başkanı'ndan veda mesajı

NASA Başkanı Jared Isaacman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wally Funk'ın uzaya ulaşma hayalinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Wally Funk, bir gün uzaya ulaşacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Uçmaya olan tutkusu, azmi ve keşfetme sevgisi nesiller boyu ilham vermeye devam edecek.

82 yaşında uzaya çıkmıştı

Wally Funk, 20 Temmuz 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile birlikte, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracıyla uzaya çıktı.
82 yaşındaki Funk, bu uçuşla o dönem uzaya giden en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.
Daha sonra bu rekor, William Shatner ve Ed Dwight tarafından kırılsa da Funk, "uzaya seyahat eden en yaşlı kadın" unvanını korudu.
Havacılık kariyeri boyunca uzaya gitmeyi hedefleyen Wally Funk, yıllarca bu hayalini gerçekleştirmek için mücadele etti. 2021 yılında gerçekleştirdiği Blue Origin uçuşu, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı.
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