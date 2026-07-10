https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/82-yasinda-uzaya-cikmisti-uzaya-seyahat-eden-en-yasli-kadin-wally-funk-oldu-1107159155.html

82 yaşında uzaya çıkmıştı: Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk öldü

82 yaşında uzaya çıkmıştı: Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk öldü

Sputnik Türkiye

Blue Origin'in 2021'deki uzay uçuşuyla tarihe geçen ve 'uzaya seyahat eden en yaşlı kadın' unvanını taşıyan Wally Funk, 87 yaşında öldü. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T09:40+0300

2026-07-10T09:40+0300

2026-07-10T09:40+0300

yaşam

uzay

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Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın olarak tarihe geçen Wally Funk, 87 yaşında hayatını kaybetti.ABD'nin Texas eyaletindeki Grapevine kentinde yaşayan Funk'ın ölümünü Grapevine Belediye Meclisi Üyesi Duff O'Dell duyurdu. O'Dell, Funk'ın bir bakım evindeki dairesinde yaşamını yitirdiğini belirtti.Açıklamaya göre Funk, son dönemde birkaç kez düşmüş, bacağında oluşan enfeksiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.NASA Başkanı'ndan veda mesajıNASA Başkanı Jared Isaacman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wally Funk'ın uzaya ulaşma hayalinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:82 yaşında uzaya çıkmıştıWally Funk, 20 Temmuz 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile birlikte, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracıyla uzaya çıktı.82 yaşındaki Funk, bu uçuşla o dönem uzaya giden en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.Daha sonra bu rekor, William Shatner ve Ed Dwight tarafından kırılsa da Funk, "uzaya seyahat eden en yaşlı kadın" unvanını korudu.Havacılık kariyeri boyunca uzaya gitmeyi hedefleyen Wally Funk, yıllarca bu hayalini gerçekleştirmek için mücadele etti. 2021 yılında gerçekleştirdiği Blue Origin uçuşu, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı.

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