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1.Lig'de fikstür çekildi: İlk hafta maçları belli oldu
1.Lig'de fikstür çekildi: İlk hafta maçları belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekilirken, yeni sezonun 7 Ağustos'ta başlayacağı ve normal sezonun 8 Mayıs 2027'de sona ereceği açıklandı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimiyle Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun maç programı belli oldu.Fikstür çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, lige bu sezon yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'u tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.TFF'nin açıkladığı takvime göre Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.Ligde ilk yarı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki karşılaşmaların ardından tamamlanacak. Devre arasının ardından ikinci yarı 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak, normal sezon ise 8 Mayıs 2027'de sona erecek. Sezonda 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.İlk haftanın programıYeni sezonun açılış haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/super-ligdeki-derbi-tarihleri-belli-oldu-1107136695.html
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mardin, türkiye futbol federasyonu (tff), batman petrolspor, bursaspor, antalyaspor, batman, muğla, mardin valiliği
mardin, türkiye futbol federasyonu (tff), batman petrolspor, bursaspor, antalyaspor, batman, muğla, mardin valiliği

1.Lig'de fikstür çekildi: İlk hafta maçları belli oldu

17:21 10.07.2026
© AAmaç
maç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekilirken, yeni sezonun 7 Ağustos'ta başlayacağı ve normal sezonun 8 Mayıs 2027'de sona ereceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimiyle Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun maç programı belli oldu.
Fikstür çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, lige bu sezon yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'u tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.
TFF'nin açıkladığı takvime göre Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Ligde ilk yarı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki karşılaşmaların ardından tamamlanacak. Devre arasının ardından ikinci yarı 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak, normal sezon ise 8 Mayıs 2027'de sona erecek. Sezonda 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

İlk haftanın programı

Yeni sezonun açılış haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
Iğdır FK - Fatih Karagümrük
Pendikspor - Batman Petrolspor
Antalyaspor - Keçiörengücü
Bandırmaspor - İstanbulspor
Sarıyer - Muğlaspor
Ümraniyespor - Mardin 1969
Boluspor - Manisa FK
Vanspor FK - Kayserispor
Sivasspor - Esenler Erokspor
Bodrum FK - Bursaspor
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