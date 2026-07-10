https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/1ligde-fikstur-cekildi-ilk-hafta-maclari-belli-oldu-1107170601.html
1.Lig'de fikstür çekildi: İlk hafta maçları belli oldu
1.Lig'de fikstür çekildi: İlk hafta maçları belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekilirken, yeni sezonun 7 Ağustos'ta başlayacağı ve normal sezonun 8 Mayıs 2027'de sona ereceği açıklandı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T17:21+0300
2026-07-10T17:21+0300
2026-07-10T17:21+0300
spor
mardin
türkiye futbol federasyonu (tff)
batman petrolspor
bursaspor
antalyaspor
batman
muğla
mardin valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083983939_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b45adfc5221a1f08afe1d37e6e076989.jpg
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimiyle Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun maç programı belli oldu.Fikstür çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, lige bu sezon yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'u tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.TFF'nin açıkladığı takvime göre Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.Ligde ilk yarı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki karşılaşmaların ardından tamamlanacak. Devre arasının ardından ikinci yarı 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak, normal sezon ise 8 Mayıs 2027'de sona erecek. Sezonda 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.İlk haftanın programıYeni sezonun açılış haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/super-ligdeki-derbi-tarihleri-belli-oldu-1107136695.html
mardin
batman
muğla
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2026
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mardin, türkiye futbol federasyonu (tff), batman petrolspor, bursaspor, antalyaspor, batman, muğla, mardin valiliği
mardin, türkiye futbol federasyonu (tff), batman petrolspor, bursaspor, antalyaspor, batman, muğla, mardin valiliği
1.Lig'de fikstür çekildi: İlk hafta maçları belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekilirken, yeni sezonun 7 Ağustos'ta başlayacağı ve normal sezonun 8 Mayıs 2027'de sona ereceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimiyle Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun maç programı belli oldu.
Fikstür çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, lige bu sezon yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'u tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.
TFF'nin açıkladığı takvime göre Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Ligde ilk yarı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki karşılaşmaların ardından tamamlanacak. Devre arasının ardından ikinci yarı 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak, normal sezon ise 8 Mayıs 2027'de sona erecek. Sezonda 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
Yeni sezonun açılış haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
Iğdır FK - Fatih Karagümrük
Pendikspor - Batman Petrolspor
Antalyaspor - Keçiörengücü
Bandırmaspor - İstanbulspor
Ümraniyespor - Mardin 1969
Sivasspor - Esenler Erokspor