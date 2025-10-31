https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/yunanistan-savunma-bakani-dendias-bati-dunyasinin-askeri-hedefleri-ankara-ile-benzerlik-gostermiyor-1100650540.html
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Batı dünyasının askeri hedefleri, Ankara ile benzerlik göstermiyor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069532001_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b8f5ff48787dc1b9927b61ec3d2069fe.jpg
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Batı dünyasının askeri hedefleri, Ankara ile benzerlik göstermiyor
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Batı dünyasının askeri hedeflerinin Ankara ile benzerlik göstermediğini belirterek Türkiye'nin SAFE programına katılımı konusu desteklemeyeceklerini dile getirdi.
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ankara ziyaretine ve Türkiye’nin savunma alanındaki güçlenmesine değinen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Almanya’ya dış politikasını nasıl yürüteceğini söylemeyeceğini belirterek Batı dünyasının askeri hedeflerinin Ankara ile benzerlik göstermediğini dile getirdi.
Dendias, Ankara’nın 'son dönemde köşeleri yumuşatmaya çalıştığını' ifade ederek, 'Türk hükümetinin İslamcı yaklaşımının azalmadığını' öne sürdü.
Dendias açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi dönüştürmeyi başardı, büyük adımlar attı. Ancak Batı dünyasının yanıtlaması gereken soru, Erdoğan’ın Türkiye’ye verdiği yönün Batı’nın çıkarları ve değerleriyle uyumlu olup olmadığıdır.
'Bir ülkenin diğerini savaşla tehdit etmesi mantıklı mıdır?'
Konuşmasında Türk-Yunan münasebetlerine de değinen Dendias, Atina’nın Ankara ile samimi ve kurumsal temellere dayalı ilişkiler kurmayı hedeflediğini dile getirdi.
Türkiye’nin SAFE programına katılması hususuna da deişnen Bakan Dendias, SAFE fonundan yüzde 100 Türk ürünlerinin finansmanı için yönetmelikte oybirliği şartı bulunmadığını belirterek, "Ancak Komisyon’un oybirliği konusunda bir taahhüdü var. Komisyon’un bu taahhüdüne bağlı kalacağını doğal kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.
"Başbakan Miçotakis söylediği şey, mantıklı ve açık olandır: Savaş tehdidinde bulunan bir ülke nasıl olur da Avrupa finansman aracına dahil olabilir?” diyen Dendias, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Hiçbirimiz Türk düşmanı değiliz. Ancak iyi ilişkilerin var olabilmesi için ilişkilerin dürüst olması ve tarafların birbirinin meşru haklarına saygı göstermesi gerekir. Bir ülkenin diğerini savaşla tehdit etmesi mantıklı mıdır?
'Bayraktar'lara karşı özel olarak tasarlanmış sistemimiz var'
Yunanistan'ın insansız hava aracı üretim kapasitesine ilişkin de açıklama yapan Dendias, Türkiye'nin 1 milyondan fazla İHA konuşlandırdığını belirterek birkaç yıl içinde Yunanistan'da da tüm birliklerin bu tür mobi İHA üretim tesisine sahip olacağını dile getirdi.
Dendias açıklamasında, "Yunanistan’ın, özellikle Bayraktar’lara karşı özel olarak tasarlanmış, en gelişmiş anti-drone sistemi olan Centauros var" cümlesinin altını çizdi.
Türkiye’nin Bayraktar tipi insansız hava araçlarını birçok ülkeye sattığını belirten Dendias, Centauros sistemlerini iki ülkenin almak ile ilgilendiğini aktardı.
'2026'da kadınların gönüllü askerliği başlayacak'
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, kadınların gönüllü askerlik programının 2026’da başlayacağını açıkladı.
Programın 100 ila 150 gönüllü kadından oluşacak pilot bir birimin oluşturulmasıyla başlayacağını dile getiren Dendias, bu adımın amacını 'kadınların Silahlı Kuvvetlerle bağını daha da güçlendirmek' olarak tanımladı.
Bakan, Silahlı Kuvvetler personelinin yüzde 17’sinin kadınlardan oluştuğunu ve bu oranın Yunanistan’ı 'küresel ortalamaya yakın' bir konuma yerleştirdiğini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Kadınların gerektiğinde erkeklerle yan yana hizmet edebilmeleri için altyapının, anlayışın ve kültürün geliştirilmesi yönünde bir adım daha atılması gerekiyor. Ülkenin kadın nüfusunun bu girişimi büyük bir coşkuyla benimseyeceğine inanıyorum.