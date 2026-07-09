https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yunan-f-16-savas-ucagi-zakintos-havalimanina-acil-inis-yapti-1107141398.html

Yunan F-16 savaş uçağı Zakintos Havalimanı'na acil iniş yaptı

Yunan F-16 savaş uçağı Zakintos Havalimanı'na acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Zakintos Havalimanı'na acil iniş yaptı.İlk bilgilere göre savaş uçağının pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T15:52+0300

2026-07-09T15:52+0300

2026-07-09T16:24+0300

dünya

yunanistan hava kuvvetleri

f-16

haberler

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Yetkililer, uçağın aldığı hasarı belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.F-16'nın, Araxos'taki 116. Muharip Kanat Komutanlığı'ndan havalandığı belirtildi. İlk değerlendirmelere göre, uçağın iniş takımlarında bir arıza meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.Yunanistan Hava Kuvvetleri: Olayın nedeni araştırılıyorOlayla ilgili Yunanistan Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı (HAFGS) Basın Sözcüsü Yarbay Konstantinos Gravalos yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 13.45'te, 116. Muharip Kanat Komutanlığı'na bağlı 335. Filo'ya ait ve eğitim uçuşuna katılan bir F-16 uçağı, meydana gelen bir arıza nedeniyle Zakintos Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Uçağın pilotunun sağlık durumu iyidir. Olayın nedenleri araştırılmaktadır."

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yunanistan hava kuvvetleri, f-16, haberler