https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yunan-f-16-savas-ucagi-zakintos-havalimanina-acil-inis-yapti-1107141398.html
Yunan F-16 savaş uçağı Zakintos Havalimanı'na acil iniş yaptı
Yunan F-16 savaş uçağı Zakintos Havalimanı'na acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Zakintos Havalimanı'na acil iniş yaptı.İlk bilgilere göre savaş uçağının pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T15:52+0300
2026-07-09T15:52+0300
2026-07-09T16:24+0300
dünya
yunanistan hava kuvvetleri
f-16
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Yetkililer, uçağın aldığı hasarı belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.F-16'nın, Araxos'taki 116. Muharip Kanat Komutanlığı'ndan havalandığı belirtildi. İlk değerlendirmelere göre, uçağın iniş takımlarında bir arıza meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.Yunanistan Hava Kuvvetleri: Olayın nedeni araştırılıyorOlayla ilgili Yunanistan Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı (HAFGS) Basın Sözcüsü Yarbay Konstantinos Gravalos yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 13.45'te, 116. Muharip Kanat Komutanlığı'na bağlı 335. Filo'ya ait ve eğitim uçuşuna katılan bir F-16 uçağı, meydana gelen bir arıza nedeniyle Zakintos Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Uçağın pilotunun sağlık durumu iyidir. Olayın nedenleri araştırılmaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-devrim-muhafizlarindan-kritik-hurmuz-bildirisi-ciddi-sorun-yaratacak--1107138277.html
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yunanistan hava kuvvetleri, f-16, haberler
yunanistan hava kuvvetleri, f-16, haberler
Yunan F-16 savaş uçağı Zakintos Havalimanı'na acil iniş yaptı
15:52 09.07.2026 (güncellendi: 16:24 09.07.2026)
Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Zakintos Havalimanı'na acil iniş yaptı.İlk bilgilere göre savaş uçağının pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yetkililer, uçağın aldığı hasarı belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.
F-16'nın, Araxos'taki 116. Muharip Kanat Komutanlığı'ndan havalandığı belirtildi. İlk değerlendirmelere göre, uçağın iniş takımlarında bir arıza meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri: Olayın nedeni araştırılıyor
Olayla ilgili Yunanistan Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı (HAFGS) Basın Sözcüsü Yarbay Konstantinos Gravalos yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 13.45'te, 116. Muharip Kanat Komutanlığı'na bağlı 335. Filo'ya ait ve eğitim uçuşuna katılan bir F-16 uçağı, meydana gelen bir arıza nedeniyle Zakintos Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Uçağın pilotunun sağlık durumu iyidir. Olayın nedenleri araştırılmaktadır."