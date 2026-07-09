https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-devrim-muhafizlarindan-kritik-hurmuz-bildirisi-ciddi-sorun-yaratacak--1107138277.html

İran Devrim Muhafızları'ndan kritik Hürmüz bildirisi: Bölgede hakkı yok

İran Devrim Muhafızları'ndan kritik Hürmüz bildirisi: Bölgede hakkı yok

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı bildiride ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine tepki gösterdi.

2026-07-09T15:13+0300

2026-07-09T15:13+0300

2026-07-09T16:17+0300

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, "yabancı unsurların" Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir hakka sahip olmadığı kaydedildi.Bildiride, "ABD'nin terörist ordusunun maceracı girişimleri ve geçiş güzergahını belirlemeye yönelik müdahalesi, Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Ayrıca boğazdan yararlanan ülkelerin çıkarlarını da ciddi biçimde tehlikeye atacaktır" ifadelerine yer verildi.Devrim Muhaızları Ordusu,, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini savunarak, bölge dışı askeri varlığın istikrarsızlığı artırdığını belirtti.ABD saldırılarının ardından gerilim tırmandıAçıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından Amerikan ordusunun gece saatlerinde İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bazı bölgelerine düzenlediği bombardımanın sonrasında geldi.İran Devrim Muhafızları Ordusu ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını duyurmuştu.ABD'nin saldırılarında 3 asker öldü ABD'nin İran'ın Huzistan eyaletine düzenlediği hava saldırılarında 3 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi. Huzistan Devrim Muhafızları Komutanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD'nin sabah saatlerinde Huzistan'ın bazı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından Hüseyin Amuri ile Said Tevekkülizade ve milis gücü Besic üyesi Muhsin Necati'nin öldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/msb-acikladi-yeni-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1107134498.html

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