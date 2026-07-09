https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yokten-mezuniyet-torenindeki-pankart-olayina-iliskin-sorusturma-1107152294.html
YÖK'ten mezuniyet törenindeki pankart olayına ilişkin soruşturma
YÖK'ten mezuniyet törenindeki pankart olayına ilişkin soruşturma
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-09T22:00+0300
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mezuniyet
mezuniyet töreni
pankart
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Açıklamada, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart olayına ilişkin YÖK tarafından şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/mezuniyet-toreninde-ayet-pankarti-gerilimi-universite-idari-inceleme-baslatti-1107149748.html
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yök, türkiye, ayet, mezuniyet, mezuniyet töreni, pankart
yök, türkiye, ayet, mezuniyet, mezuniyet töreni, pankart
YÖK'ten mezuniyet törenindeki pankart olayına ilişkin soruşturma
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından engellenmesine ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Açıklamada, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart olayına ilişkin YÖK tarafından şu ifadelere yer verildi:
Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz.