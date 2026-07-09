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Mezuniyet töreninde ayet pankartı gerilimi: Üniversite idari inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde ayet pankartı gerilimi: Üniversite idari inceleme başlattı
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Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından engellenmesine ilişkin... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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yeditepe üniversitesi
pankart
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kuran-ı kerim
ayet
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Yeditepe Üniversitesi, 7 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan pankart olayına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Yeditepe Üniversitesinin kuruluşundan bu yana Anayasa'nın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç özgürlüğüne ve akademik hürriyete bağlı kaldığı vurgulandı. Hiçbir öğrencinin inancından dolayı baskı görmesini veya temel haklarının engellenmesini kabul etmediklerini belirten üniversite yönetimi, kurumun din veya inanç karşıtı bir anlayışla ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.Üniversite, Kur'an-ı Kerim ayetinin yer aldığı pankartın açılmasının kurumsal olarak engellenmediğini, ilk değerlendirmelere göre tören sırasında yaşanan tartışmanın pankartta yer alan ayete değil, kişiye yönelik olduğunu bildirdi. Bununla birlikte pankartın görünmesini engellemeye yönelik girişimlerin de üniversitenin benimsediği değerlere aykırı olduğu belirtilerek, hiçbir kutsal değere veya inanca yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yer alan üniversitenin İslam karşıtı bir tutum sergilediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığı ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için mezuniyet törenlerine ilişkin uygulamaların gözden geçirileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-supheliye-ev-hapsi-cezasi-1106749923.html
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türkiye, yeditepe üniversitesi, pankart, kuran, kuran-ı kerim, ayet
türkiye, yeditepe üniversitesi, pankart, kuran, kuran-ı kerim, ayet

Mezuniyet töreninde ayet pankartı gerilimi: Üniversite idari inceleme başlattı

19:57 09.07.2026
© Fotoğraf : Mustafa Malo sosyal medyaMezuniyet töreninde ayet pankartı açtı
Mezuniyet töreninde ayet pankartı açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf : Mustafa Malo sosyal medya
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Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından engellenmesine ilişkin idari inceleme başlatıldığını duyurdu.
Yeditepe Üniversitesi, 7 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan pankart olayına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Yeditepe Üniversitesinin kuruluşundan bu yana Anayasa'nın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç özgürlüğüne ve akademik hürriyete bağlı kaldığı vurgulandı. Hiçbir öğrencinin inancından dolayı baskı görmesini veya temel haklarının engellenmesini kabul etmediklerini belirten üniversite yönetimi, kurumun din veya inanç karşıtı bir anlayışla ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Üniversite, Kur'an-ı Kerim ayetinin yer aldığı pankartın açılmasının kurumsal olarak engellenmediğini, ilk değerlendirmelere göre tören sırasında yaşanan tartışmanın pankartta yer alan ayete değil, kişiye yönelik olduğunu bildirdi. Bununla birlikte pankartın görünmesini engellemeye yönelik girişimlerin de üniversitenin benimsediği değerlere aykırı olduğu belirtilerek, hiçbir kutsal değere veya inanca yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yer alan üniversitenin İslam karşıtı bir tutum sergilediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığı ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için mezuniyet törenlerine ilişkin uygulamaların gözden geçirileceği bildirildi.
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