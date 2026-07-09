https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/mezuniyet-toreninde-ayet-pankarti-gerilimi-universite-idari-inceleme-baslatti-1107149748.html

Mezuniyet töreninde ayet pankartı gerilimi: Üniversite idari inceleme başlattı

Mezuniyet töreninde ayet pankartı gerilimi: Üniversite idari inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından engellenmesine ilişkin... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T19:57+0300

2026-07-09T19:57+0300

2026-07-09T19:57+0300

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yeditepe üniversitesi

pankart

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kuran-ı kerim

ayet

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Yeditepe Üniversitesi, 7 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan pankart olayına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Yeditepe Üniversitesinin kuruluşundan bu yana Anayasa'nın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç özgürlüğüne ve akademik hürriyete bağlı kaldığı vurgulandı. Hiçbir öğrencinin inancından dolayı baskı görmesini veya temel haklarının engellenmesini kabul etmediklerini belirten üniversite yönetimi, kurumun din veya inanç karşıtı bir anlayışla ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.Üniversite, Kur'an-ı Kerim ayetinin yer aldığı pankartın açılmasının kurumsal olarak engellenmediğini, ilk değerlendirmelere göre tören sırasında yaşanan tartışmanın pankartta yer alan ayete değil, kişiye yönelik olduğunu bildirdi. Bununla birlikte pankartın görünmesini engellemeye yönelik girişimlerin de üniversitenin benimsediği değerlere aykırı olduğu belirtilerek, hiçbir kutsal değere veya inanca yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yer alan üniversitenin İslam karşıtı bir tutum sergilediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığı ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için mezuniyet törenlerine ilişkin uygulamaların gözden geçirileceği bildirildi.

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türkiye, yeditepe üniversitesi, pankart, kuran, kuran-ı kerim, ayet