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Yargıtay'dan 'selektör' kararı: Peş peşe yapmak suç sayıldı
Yargıtay'dan 'selektör' kararı: Peş peşe yapmak suç sayıldı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, trafikte yol istemek için peş peşe selektör yaparak sürücüleri taciz edilmesini suç saydı ve 1 yıla kadar hapis cezası verilmesinin yolunu açtı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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yargıtay
trafik cezası
selektör
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Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi trafikte 'selektör' kullanımıyla ilgili emsal bir karara imza attı. Yol istemek veya uyarmak için peş peşe selektör yapılmasının hukuken suç sayılırken, yüksek mahkemenin kararına göre takip mesafesini azaltarak öndeki araca ısrarlı selektör yapmak 'kişilerin huzur ve sükutunu bozma' suçu kapsamında değerlendirildi. Buna göre sürücülere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesinin de önü açıldı. 1 yıla kadar hapis cezası ihtimali ortaya çıktıNTV'nin naberine göre, Yargıtay tarafından verilen karar doğrultusunda, trafikte ısrarlı selektörle diğer sürücüleri rahatsız eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123’üncü maddesi uyarınca işlem yapılacak. İlgili kanun maddesi kapsamında, suçlu bulunan sürücülerin 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor.Kazaya neden olabilirSelektörün ısrarlı ve peş peşe kullanımı yalnızca huzur bozma suçuyla sınırlı kalmıyor. Trafik esnasında arkadan gelen yoğun selektör uyarısı, öndeki sürücünün telaşlanmasına, panik yapmasına ve nihayetinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu tür senaryoların gerçekleşmesi halinde yasal süreç, huzur bozma suçu boyutunu aşarak hem maddi hem de manevi büyük kayıpların yaşandığı adli davalara dönüşebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/savci-ve-minibus-soforu-trafikte-tartisti-bassavcilik-sorusturma-baslatti-1106440688.html
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yargıtay, trafik cezası, selektör
yargıtay, trafik cezası, selektör

Yargıtay'dan 'selektör' kararı: Peş peşe yapmak suç sayıldı

13:16 09.07.2026
© Mustafa Mert Karacaİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Mustafa Mert Karaca
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Yargıtay, trafikte yol istemek için peş peşe selektör yaparak sürücüleri taciz edilmesini suç saydı ve 1 yıla kadar hapis cezası verilmesinin yolunu açtı.
Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi trafikte 'selektör' kullanımıyla ilgili emsal bir karara imza attı. Yol istemek veya uyarmak için peş peşe selektör yapılmasının hukuken suç sayılırken, yüksek mahkemenin kararına göre takip mesafesini azaltarak öndeki araca ısrarlı selektör yapmak 'kişilerin huzur ve sükutunu bozma' suçu kapsamında değerlendirildi. Buna göre sürücülere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesinin de önü açıldı.

1 yıla kadar hapis cezası ihtimali ortaya çıktı

NTV'nin naberine göre, Yargıtay tarafından verilen karar doğrultusunda, trafikte ısrarlı selektörle diğer sürücüleri rahatsız eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123’üncü maddesi uyarınca işlem yapılacak. İlgili kanun maddesi kapsamında, suçlu bulunan sürücülerin 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor.

Kazaya neden olabilir

Selektörün ısrarlı ve peş peşe kullanımı yalnızca huzur bozma suçuyla sınırlı kalmıyor. Trafik esnasında arkadan gelen yoğun selektör uyarısı, öndeki sürücünün telaşlanmasına, panik yapmasına ve nihayetinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu tür senaryoların gerçekleşmesi halinde yasal süreç, huzur bozma suçu boyutunu aşarak hem maddi hem de manevi büyük kayıpların yaşandığı adli davalara dönüşebiliyor.
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