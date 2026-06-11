https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/savci-ve-minibus-soforu-trafikte-tartisti-bassavcilik-sorusturma-baslatti-1106440688.html
Savcı ve minibüs şoförü trafikte tartıştı: Başsavcılık soruşturma başlattı
Savcı ve minibüs şoförü trafikte tartıştı: Başsavcılık soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Adapazarı ilçesinde bir cumhuriyet savcısı ve minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışmayla ilgili soruşturma... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T23:52+0300
2026-06-11T23:52+0300
2026-06-11T23:52+0300
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil sürücüsü cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. ve bir minibüs şoförü arasında tartışma çıktı.Trafikte yaşanan ve daha sonra başka kişilerin de dahil olduğu olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Başsavcılık, olayda adı geçen cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi', 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığını bildirdi. Ayrıca savcı hakkında, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin idari yaptırım sürecinin de başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/kadin-hakimi-vuran-savci-tamamen-bir-ask-hadisesi-savunmasi-kastim-oldurme-olsa-kafasina-tek-1104756476.html
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Savcı ve minibüs şoförü trafikte tartıştı: Başsavcılık soruşturma başlattı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Adapazarı ilçesinde bir cumhuriyet savcısı ve minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışmayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil sürücüsü cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. ve bir minibüs şoförü arasında tartışma çıktı.
Trafikte yaşanan ve daha sonra başka kişilerin de dahil olduğu olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılık, olayda adı geçen cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi', 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Ayrıca savcı hakkında, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin idari yaptırım sürecinin de başlatıldığı belirtildi.