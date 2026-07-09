https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/unlu-sanatci-bonnie-tyler-hayatini-kaybetti-1107134341.html
Ünlü sanatçı Bonnie Tyler hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Bonnie Tyler hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
"Total Eclipse of the Heart" ve "Holding Out for a Hero" gibi dünya çapında ses getiren şarkılarıyla tanınan Galli şarkıcı Bonnie Tyler, tedavi gördüğü... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T13:15+0300
2026-07-09T13:15+0300
2026-07-09T13:15+0300
yaşam
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Tyler'ın resmi hesabından yapılan açıklamada sanatçının Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede, tedavi edildiği hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.Açıklamada, "Bonnie'nin ailesi ve ekibi, Bonnie'nin dün gece Portekiz'deki hastanede tedavi gördüğü hastalık nedeniyle beklenmedik şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Daha kapsamlı bir açıklama kısa süre içinde yapılacak. Bu zor süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Kendine özgü sesi bir kazanın ardından oluştuBonnie Tyler'ın dünya çapında tanınmasını sağlayan çatallı ve boğuk ses tonunun, 1977 yılında geçirdiği bir ses teli nodülü ameliyatının ardından yaşanan talihsiz bir olay sonucu oluştuğu biliniyor.Ameliyat sonrasında doktorları tarafından sesini dinlendirmesi istenen Tyler'ın, bir gün öfkeyle bağırması sonucu sesi kalıcı olarak değişti. Bu olay, sanatçının kariyeri boyunca ayırt edici özelliği haline gelen vokal tarzını ortaya çıkardı."Total Eclipse of the Heart" ile dünya çapında ün kazandıAmeliyattan altı yıl sonra yayımlanan "Total Eclipse of the Heart", Bonnie Tyler'ın kariyerindeki en büyük çıkışı oldu. Kendine has sesiyle seslendirdiği parça, Grammy Ödülleri'ne aday gösterildi ve dünya çapında büyük başarı yakaladı.Kısa süre sonra yayımlanan "Holding Out for a Hero" da sanatçının en ikonik eserleri arasında yer aldı. Her iki şarkı da yıllar boyunca birçok filmde, televizyon programında ve reklam kampanyasında kullanıldı.Bonnie Tyler'ın kariyerinde ayrıca "It's a Heartache" ve "Lost in France" gibi unutulmaz eserler de bulunuyor. Sanatçı, güçlü yorumu ve kendine özgü sesiyle pop ve rock müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/halil-ergune-dolandirici-tuzagi-cok-korktum-kahroldum-cok-uzuldum-1107108853.html
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bonnie tyler
Ünlü sanatçı Bonnie Tyler hayatını kaybetti
"Total Eclipse of the Heart" ve "Holding Out for a Hero" gibi dünya çapında ses getiren şarkılarıyla tanınan Galli şarkıcı Bonnie Tyler, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirdi.
Tyler'ın resmi hesabından yapılan açıklamada sanatçının Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede, tedavi edildiği hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Bonnie'nin ailesi ve ekibi, Bonnie'nin dün gece Portekiz'deki hastanede tedavi gördüğü hastalık nedeniyle beklenmedik şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Daha kapsamlı bir açıklama kısa süre içinde yapılacak. Bu zor süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kendine özgü sesi bir kazanın ardından oluştu
Bonnie Tyler'ın dünya çapında tanınmasını sağlayan çatallı ve boğuk ses tonunun, 1977 yılında geçirdiği bir ses teli nodülü ameliyatının ardından yaşanan talihsiz bir olay sonucu oluştuğu biliniyor.
Ameliyat sonrasında doktorları tarafından sesini dinlendirmesi istenen Tyler'ın, bir gün öfkeyle bağırması sonucu sesi kalıcı olarak değişti. Bu olay, sanatçının kariyeri boyunca ayırt edici özelliği haline gelen vokal tarzını ortaya çıkardı.
"Total Eclipse of the Heart" ile dünya çapında ün kazandı
Ameliyattan altı yıl sonra yayımlanan "Total Eclipse of the Heart", Bonnie Tyler'ın kariyerindeki en büyük çıkışı oldu. Kendine has sesiyle seslendirdiği parça, Grammy Ödülleri'ne aday gösterildi ve dünya çapında büyük başarı yakaladı.
Kısa süre sonra yayımlanan "Holding Out for a Hero" da sanatçının en ikonik eserleri arasında yer aldı. Her iki şarkı da yıllar boyunca birçok filmde, televizyon programında ve reklam kampanyasında kullanıldı.
Bonnie Tyler'ın kariyerinde ayrıca "It's a Heartache" ve "Lost in France" gibi unutulmaz eserler de bulunuyor.
Sanatçı, güçlü yorumu ve kendine özgü sesiyle pop ve rock müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.