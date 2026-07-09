https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/unlu-oyuncu-deniz-baysal-muzisyen-esine-bosanma-davasi-acti-1107129149.html

Ünlü oyuncu Deniz Baysal müzisyen eşine boşanma davası açtı

Ünlü oyuncu Deniz Baysal müzisyen eşine boşanma davası açtı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, 7 yıl önce evlendiği müzisyen eşi Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T11:03+0300

2026-07-09T11:03+0300

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yaşam

barış yurtçu

taşacak bu deniz

deniz baysal

boşanma

boşanma davası

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Taşacak Bu Deniz isimli dizide canlandırdığı Esme karakteriyle son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Deniz Baysal müzisyen eşi Barış Yurtçu'dan boşanma kararı aldı. Ünlü isim 7 yıllık evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu. Fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gerekçesiyle dava açtıSabah'ın haberine göre, Deniz Baysal ve müzisyen eşi Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme'de dünyaevine girmişti. Aile arası ve arkadaşlar arasında düzenlenen törende çift, mutlu pozlarıyla da gündemde yer almıştı. Ünlü çiftten Deniz Baysal, boşanma davasını açan taraf oldu. Davayı açan Deniz Baysal'ın evliliğin temelden sarsıldığını belirttiği ve "fikir ayrılıkları ve ilgisizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve eşiyle yaşadığı evi de tamamen ayırdığı ifade edildi.Barış Yurtçu'nun ayrılmak istemediği iddia ediliyorMüzisyen eş Barış Yurtçu'nun ise boşanmak istemediği öne sürüldü. Bu nedenle davanın çekişmeli olması beklendiği de iddia edildi. Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, kafaları karıştırmıştı. Yurtçu, ilişkilerdeki güven ve hayal kırıklığı üzerine imalı bir video yayımlamıştı.Söz konusu videoda, "Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok, sonuçta ilişkiler böyle; sen birinden hoşlanacaksın ama onun ilgisini çekmeyecek. Bu açıdan herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak, o fena işte! Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen... Böyle bir düşüş en güçlüsünü bile dibe batırır. Yani tam dünyadan sıyrılıp böyle 'Artık burada yaşayayım' derken evsiz kalmak... Bu bambaşka bir köksüzlük. O yüzden bu hayattaki en önemli şey, hayatını kiminle paylaşacağını doğru seçebilmek. Neşet Ertaş diyor ya, 'Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme, göynün incinir' diye. İşte uykularının kaçmaması için evini doğru yere inşa etmen lazım" ifadeleri yer almıştı.

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barış yurtçu, taşacak bu deniz, deniz baysal, boşanma, boşanma davası