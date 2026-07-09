https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1107134212.html

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı lojistik merkezlerin ve enerji altyapısının... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T13:11+0300

2026-07-09T13:11+0300

2026-07-09T13:38+0300

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ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.385 askerini etkisiz hale getirdi ve 17 zırhlı savaş aracını ve bir adet çok namlulu roketatarı da imha etti.Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı lojistik merkezlerle akaryakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin yanı sıra, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerlere, akaryakıt ve mühimmat depolarına ve 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 468 uçak tipi İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/fsb-ukraynanin-rus-askeri-yetkiliye-ihayla-suikast-duzenleme-plani-onlendi-1107133753.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat