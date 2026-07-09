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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1107134212.html
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı lojistik merkezlerin ve enerji altyapısının... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T13:11+0300
2026-07-09T13:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.385 askerini etkisiz hale getirdi ve 17 zırhlı savaş aracını ve bir adet çok namlulu roketatarı da imha etti.Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı lojistik merkezlerle akaryakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin yanı sıra, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerlere, akaryakıt ve mühimmat depolarına ve 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 468 uçak tipi İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/fsb-ukraynanin-rus-askeri-yetkiliye-ihayla-suikast-duzenleme-plani-onlendi-1107133753.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

13:11 09.07.2026 (güncellendi: 13:38 09.07.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı lojistik merkezlerin ve enerji altyapısının bombalandığını, ayrıca bin 400 kadar militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.385 askerini etkisiz hale getirdi ve 17 zırhlı savaş aracını ve bir adet çok namlulu roketatarı da imha etti.
Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı lojistik merkezlerle akaryakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin yanı sıra, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerlere, akaryakıt ve mühimmat depolarına ve 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 468 uçak tipi İHA engellendi.
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
FSB: Ukrayna'nın Rus askeri yetkiliye İHA'yla suikast düzenleme planı önlendi
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