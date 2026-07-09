https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/fsb-ukraynanin-rus-askeri-yetkiliye-ihayla-suikast-duzenleme-plani-onlendi-1107133753.html

FSB: Ukrayna'nın Rus askeri yetkiliye İHA'yla suikast düzenleme planı önlendi

FSB: Ukrayna'nın Rus askeri yetkiliye İHA'yla suikast düzenleme planı önlendi

Sputnik Türkiye

FSB'den yapılan açıklamada, SBU'nun Rus askeri yetkiliyi evine girdiği sırada el yapımı patlayıcı yüklü bir İHA'yla hedef almayı planladığı belirtildi. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T12:50+0300

2026-07-09T12:50+0300

2026-07-09T12:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna güvenlik servisi

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terör eylemi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Batılı istihbarat birimlerinin desteğiyle Rus askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi hazırladığını duyurdu.Açıklamaya göre Ukrayna özel servisleri, Rusya'daki askeri altyapı ve savunma sanayi tesislerine yönelik geniş çaplı terör eylemleri planladı. Bu kapsamda Krasnodar'da yakalanan ve geçmişte Rusya'da suç kaydı bulunan bir Rus vatandaşının, SBU tarafından şantaj yoluyla devşirildiği ifade edildi. Ukrayna'da silah ve patlayıcı eğitimi aldıktan sonra Kişinev ve Erivan üzerinden Rusya'ya giriş yapan şahsın, üst düzey bir Rus askeri yetkiliyi hedef alacağı kaydedildi.'İHA'yla saldırı düzenlenecekti'Söz konusu terör planının detaylarına ilişkin yapılan değerlendirmede, "Ukrayna özel servislerinin planına göre, Rus askeri personelinin ikamet ettiği apartmana giriş saatleri belirlendikten sonra, şahsın giriş kapısında olduğu esnada el yapımı patlayıcı ve şarapnel etkili İHA'yla saldırı gerçekleştirilmesi hedefleniyordu" ifadelerine yer verildi. Operasyonla birlikte büyük bir tehdidin önlendiğini vurgulayan FSB, zanlı hakkında terör eylemi planlama suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını da ekledi.

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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sbu, terör eylemi