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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/fsb-ukraynanin-rus-askeri-yetkiliye-ihayla-suikast-duzenleme-plani-onlendi-1107133753.html
FSB: Ukrayna'nın Rus askeri yetkiliye İHA'yla suikast düzenleme planı önlendi
FSB: Ukrayna'nın Rus askeri yetkiliye İHA'yla suikast düzenleme planı önlendi
Sputnik Türkiye
FSB'den yapılan açıklamada, SBU'nun Rus askeri yetkiliyi evine girdiği sırada el yapımı patlayıcı yüklü bir İHA'yla hedef almayı planladığı belirtildi. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T12:50+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna güvenlik servisi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sbu
terör eylemi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Batılı istihbarat birimlerinin desteğiyle Rus askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi hazırladığını duyurdu.Açıklamaya göre Ukrayna özel servisleri, Rusya'daki askeri altyapı ve savunma sanayi tesislerine yönelik geniş çaplı terör eylemleri planladı. Bu kapsamda Krasnodar'da yakalanan ve geçmişte Rusya'da suç kaydı bulunan bir Rus vatandaşının, SBU tarafından şantaj yoluyla devşirildiği ifade edildi. Ukrayna'da silah ve patlayıcı eğitimi aldıktan sonra Kişinev ve Erivan üzerinden Rusya'ya giriş yapan şahsın, üst düzey bir Rus askeri yetkiliyi hedef alacağı kaydedildi.'İHA'yla saldırı düzenlenecekti'Söz konusu terör planının detaylarına ilişkin yapılan değerlendirmede, "Ukrayna özel servislerinin planına göre, Rus askeri personelinin ikamet ettiği apartmana giriş saatleri belirlendikten sonra, şahsın giriş kapısında olduğu esnada el yapımı patlayıcı ve şarapnel etkili İHA'yla saldırı gerçekleştirilmesi hedefleniyordu" ifadelerine yer verildi. Operasyonla birlikte büyük bir tehdidin önlendiğini vurgulayan FSB, zanlı hakkında terör eylemi planlama suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını da ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiyenin-f-35-almasi-bizi-memnun-etmeyecek-1107131498.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sbu, terör eylemi
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sbu, terör eylemi

FSB: Ukrayna'nın Rus askeri yetkiliye İHA'yla suikast düzenleme planı önlendi

12:50 09.07.2026
© Sputnik / Natalya SeliverstovaFSB'nin Moskova'daki genel merkez binası
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova
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FSB'den yapılan açıklamada, SBU'nun Rus askeri yetkiliyi evine girdiği sırada el yapımı patlayıcı yüklü bir İHA'yla hedef almayı planladığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Batılı istihbarat birimlerinin desteğiyle Rus askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi hazırladığını duyurdu.

Açıklamaya göre Ukrayna özel servisleri, Rusya'daki askeri altyapı ve savunma sanayi tesislerine yönelik geniş çaplı terör eylemleri planladı.

Bu kapsamda Krasnodar'da yakalanan ve geçmişte Rusya'da suç kaydı bulunan bir Rus vatandaşının, SBU tarafından şantaj yoluyla devşirildiği ifade edildi. Ukrayna'da silah ve patlayıcı eğitimi aldıktan sonra Kişinev ve Erivan üzerinden Rusya'ya giriş yapan şahsın, üst düzey bir Rus askeri yetkiliyi hedef alacağı kaydedildi.

'İHA'yla saldırı düzenlenecekti'

Söz konusu terör planının detaylarına ilişkin yapılan değerlendirmede, "Ukrayna özel servislerinin planına göre, Rus askeri personelinin ikamet ettiği apartmana giriş saatleri belirlendikten sonra, şahsın giriş kapısında olduğu esnada el yapımı patlayıcı ve şarapnel etkili İHA'yla saldırı gerçekleştirilmesi hedefleniyordu" ifadelerine yer verildi.

Operasyonla birlikte büyük bir tehdidin önlendiğini vurgulayan FSB, zanlı hakkında terör eylemi planlama suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını da ekledi.
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