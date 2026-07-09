https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/turkiye-lubnan-zirvesi-erdogan-nevvaf-selami-kabul-edecek-1107151567.html

Türkiye-Lübnan zirvesi: Erdoğan, Nevvaf Selam'ı kabul edecek

Türkiye-Lübnan zirvesi: Erdoğan, Nevvaf Selam'ı kabul edecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı ağırlayacak. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T21:44+0300

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türki̇ye

türkiye

lübnan

i̇letişim başkanlığı

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i̇kili toplantılar

ikili ilişkiler

ikili ilişki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz'da İstanbul'da kabul edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cumhurbaskani-erdogan-ankaralilara-tesekkur-etti-1107150616.html

türki̇ye

lübnan

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türkiye, lübnan, i̇letişim başkanlığı, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, i̇kili toplantılar, ikili ilişkiler, ikili ilişki