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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/turkiye-lubnan-zirvesi-erdogan-nevvaf-selami-kabul-edecek-1107151567.html
Türkiye-Lübnan zirvesi: Erdoğan, Nevvaf Selam'ı kabul edecek
Türkiye-Lübnan zirvesi: Erdoğan, Nevvaf Selam'ı kabul edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı ağırlayacak. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
türkiye
lübnan
i̇letişim başkanlığı
ikili görüşme
i̇kili ilişkiler
i̇kili toplantılar
ikili ilişkiler
ikili ilişki
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz'da İstanbul'da kabul edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cumhurbaskani-erdogan-ankaralilara-tesekkur-etti-1107150616.html
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türkiye, lübnan, i̇letişim başkanlığı, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, i̇kili toplantılar, ikili ilişkiler, ikili ilişki
türkiye, lübnan, i̇letişim başkanlığı, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, i̇kili toplantılar, ikili ilişkiler, ikili ilişki

Türkiye-Lübnan zirvesi: Erdoğan, Nevvaf Selam'ı kabul edecek

21:44 09.07.2026
© AA / TCCB/Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA / TCCB/Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz'da İstanbul'da kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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