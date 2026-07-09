https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cumhurbaskani-erdogan-ankaralilara-tesekkur-etti-1107150616.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılara teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılara teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkentlilere teşekkür etti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T20:39+0300
2026-07-09T20:39+0300
2026-07-09T20:39+0300
türki̇ye
ankara
recep tayyip erdoğan
nato
nato liderler zirvesi
nato zirvesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ankara’mızın tanıtımına da büyük katkı sunan Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/izlanda-basbakani-kristrun-frostadottir-ankara-kalesini-ziyaret-etti-1107121404.html
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ankara, recep tayyip erdoğan, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
ankara, recep tayyip erdoğan, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılara teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkentlilere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ankara’mızın tanıtımına da büyük katkı sunan Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.