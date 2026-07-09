https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cumhurbaskani-erdogan-ankaralilara-tesekkur-etti-1107150616.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılara teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkentlilere teşekkür etti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T20:39+0300

2026-07-09T20:39+0300

2026-07-09T20:39+0300

türki̇ye

ankara

recep tayyip erdoğan

nato

nato liderler zirvesi

nato zirvesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ankara’mızın tanıtımına da büyük katkı sunan Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/izlanda-basbakani-kristrun-frostadottir-ankara-kalesini-ziyaret-etti-1107121404.html

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ankara, recep tayyip erdoğan, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi