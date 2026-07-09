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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılara teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılara teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkentlilere teşekkür etti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
nato
nato liderler zirvesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ankara’mızın tanıtımına da büyük katkı sunan Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/izlanda-basbakani-kristrun-frostadottir-ankara-kalesini-ziyaret-etti-1107121404.html
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ankara, recep tayyip erdoğan, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
ankara, recep tayyip erdoğan, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılara teşekkür etti

20:39 09.07.2026
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkentlilere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ankara’mızın tanıtımına da büyük katkı sunan Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.
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