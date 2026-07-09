https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/turk-tenisci-zeynep-sonmez-arap-basininda-filistin-mesaji-ve-wimbledon-basarisiyla-gundemde-1107139511.html

Türk tenisçi Zeynep Sönmez Arap basınında: Filistin mesajı ve Wimbledon başarısıyla gündemde

Türk tenisçi Zeynep Sönmez Arap basınında: Filistin mesajı ve Wimbledon başarısıyla gündemde

Sputnik Türkiye

Türk tenisinin yükselen yıldızlarından Zeynep Sönmez, yalnızca korttaki performansıyla değil, Wimbledon'da Filistin'e verdiği destek nedeniyle de uluslararası basının gündemine oturdu.

2026-07-09T15:40+0300

2026-07-09T15:40+0300

2026-07-09T15:41+0300

spor

zeynep sönmez

wimbledon

filistin

al jazeera

katar

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Katar merkezli Al Jazeera, 24 yaşındaki milli tenisçi için hazırladığı kapsamlı dosyada Sönmez'in hem spor kariyerini hem de Wimbledon'daki sembolik dayanışmasını mercek altına aldı.Haberde, Wimbledon organizasyonunun kıyafetinde Filistin yanlısı bir rozet taşımasına izin vermemesi üzerine Sönmez'in raketine karpuz figürlü titreşim önleyici taktığı hatırlatıldı. Filistin bayrağının renklerini taşıyan karpuz sembolü, uzun süredir Filistin'le dayanışmanın simgelerinden biri olarak kullanılıyor.Al Jazeera'nın aktardığına göre Sönmez, turnuva yetkilileriyle bu konuda görüştüğünü belirterek, Filistin'e yönelik sembollerin yasaklanmasını eleştirdi.Turnuva yetkililerinin rozet kullanımına izin vermemesi üzerine karpuz sembolünü raketinin kalıcı bir parçası haline getirdiğini söyleyen milli sporcu, bu tercihin organizasyon tarafından engellenemediğini ifade etti.Türk tenisinde tarihi başarılara imza attıAl Jazeera, Sönmez'in yalnızca siyasi duruşuyla değil, Türk tenisinde kırdığı rekorlarla da öne çıktığını vurguladı.30 Nisan 2002'de İstanbul'da doğan milli sporcunun tenis serüveni, küçük yaşlarda İstanbul'daki WTA turnuvalarında top toplayıcılığı yapmasıyla başladı. Kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Sönmez, 2024'te Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen turnuvada ilk WTA 250 şampiyonluğunu kazandı.Başarılı performansının ardından dünya sıralamasında 51'inciliğe kadar yükselen Sönmez, böylece Türk kadın tenisinin en yüksek WTA sıralaması rekorunu kırdı.Grand Slam tarihinde bir ilkHaberde, Zeynep Sönmez'in 2025 Wimbledon'da üçüncü tura yükselerek Açık Dönem'de (Open Era) bir Grand Slam'de bu başarıyı elde eden ilk Türk tenisçi olduğu da hatırlatıldı.2026 Avustralya Açık'ta da üçüncü tura yükselen milli sporcu, Stuttgart'ta dünya 8 numarası Jasmine Paolini'yi mağlup ederek kariyerindeki ilk Top 10 galibiyetini elde etti.Al Jazeera, Sönmez'in Wimbledon'da ikinci turda ABD'li Claire Liu'ya elenmesine rağmen hem tarihi başarıları hem de Filistin'e verdiği sembolik destek sayesinde turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri olduğunu yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/super-ligdeki-derbi-tarihleri-belli-oldu-1107136695.html

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