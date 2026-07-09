https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/trumpin-turkiyeye-f-35-mesajlari-yunanistani-neden-rahatsiz-etti--1107132493.html

Trump'ın Türkiye’ye F-35 mesajları Yunanistan’ı neden rahatsız etti?

Trump'ın Türkiye’ye F-35 mesajları Yunanistan’ı neden rahatsız etti?

Sputnik Türkiye

Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakabileceği yönündeki mesajları Yunanistan'da yeni bir tartışma başlatırken, Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T12:32+0300

2026-07-09T12:32+0300

2026-07-09T12:32+0300

görüş

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ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi’nde Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceğine ilişkin verdiği mesajlar sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, doğrudan Trump'ın sözlerini değerlendirmekten kaçınırken, NATO içerisinde "iyi komşuluk ilişkileri" vurgusu yaptı ve Türkiye'nin kara sularıyla ilgili tutumunu yeniden gündeme taşıdı."Dün yapılan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağım. Söyleyebileceğim tek şey, bir ittifakın, iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanması gerektiğidir. Ülkem, kara sularını genişletmeye yönelik yasal hakkını kullanması durumunda hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Ne de olsa biz bir savunma ittifakıyız ve bu çözülmemiş sorunların iyi komşuluk ve işbirliği ruhu içinde çözülebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.'Ortada somut bir gelişme yok, açıklamalar spekülatif'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’un değerlendirmesine göre Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarını mevcut aşamada kesinleşmiş bir politika değişikliği olarak yorumlamak mümkün değil:'İyi komşuluk söylemi ile sahadaki politikalar örtüşmüyor'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Atina yönetiminin "iyi komşuluk" söylemi ile izlediği politikalar arasında çelişki bulunduğunu savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:‘Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı döneme göre bugün savunma sanayi denkleminde önemli değişiklikler yaşandı’Kutluk değerlendirmesinde, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı döneme göre bugün savunma sanayii denkleminde önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çekti:'F-35 programı eskisi kadar cazip değil'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk F-35 programında yıllar içerisinde yapılan teknik değişikliklerin ABD'ye olan bağımlılığı ciddi ölçüde artırdığını savundu:Kutluk ayrıca F-35'in düşük görünürlük kabiliyetine ilişkin tartışmaların da son dönemde yeniden gündeme geldiğini belirterek, programın artık Türkiye açısından geçmişteki stratejik önemini taşımadığı görüşünü dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiyenin-f-35-almasi-bizi-memnun-etmeyecek-1107131498.html

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türkiye, kaan, i̇srail, fransa, nato, f35, eurofighter, kaan