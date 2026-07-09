https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/trumpin-turkiyeye-f-35-mesajlari-yunanistani-neden-rahatsiz-etti--1107132493.html
Trump'ın Türkiye’ye F-35 mesajları Yunanistan’ı neden rahatsız etti?
Trump'ın Türkiye’ye F-35 mesajları Yunanistan’ı neden rahatsız etti?
Sputnik Türkiye
Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakabileceği yönündeki mesajları Yunanistan'da yeni bir tartışma başlatırken, Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T12:32+0300
2026-07-09T12:32+0300
2026-07-09T12:32+0300
görüş
türkiye
kaan
i̇srail
fransa
nato
f35
eurofighter
kaan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107118841_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_915e82708b7bcf74408319e676ae2abc.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi’nde Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceğine ilişkin verdiği mesajlar sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, doğrudan Trump'ın sözlerini değerlendirmekten kaçınırken, NATO içerisinde "iyi komşuluk ilişkileri" vurgusu yaptı ve Türkiye'nin kara sularıyla ilgili tutumunu yeniden gündeme taşıdı."Dün yapılan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağım. Söyleyebileceğim tek şey, bir ittifakın, iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanması gerektiğidir. Ülkem, kara sularını genişletmeye yönelik yasal hakkını kullanması durumunda hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Ne de olsa biz bir savunma ittifakıyız ve bu çözülmemiş sorunların iyi komşuluk ve işbirliği ruhu içinde çözülebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.'Ortada somut bir gelişme yok, açıklamalar spekülatif'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’un değerlendirmesine göre Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarını mevcut aşamada kesinleşmiş bir politika değişikliği olarak yorumlamak mümkün değil:'İyi komşuluk söylemi ile sahadaki politikalar örtüşmüyor'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Atina yönetiminin "iyi komşuluk" söylemi ile izlediği politikalar arasında çelişki bulunduğunu savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:‘Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı döneme göre bugün savunma sanayi denkleminde önemli değişiklikler yaşandı’Kutluk değerlendirmesinde, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı döneme göre bugün savunma sanayii denkleminde önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çekti:'F-35 programı eskisi kadar cazip değil'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk F-35 programında yıllar içerisinde yapılan teknik değişikliklerin ABD'ye olan bağımlılığı ciddi ölçüde artırdığını savundu:Kutluk ayrıca F-35'in düşük görünürlük kabiliyetine ilişkin tartışmaların da son dönemde yeniden gündeme geldiğini belirterek, programın artık Türkiye açısından geçmişteki stratejik önemini taşımadığı görüşünü dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiyenin-f-35-almasi-bizi-memnun-etmeyecek-1107131498.html
i̇srail
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107118841_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_90416f977a5bd3d394758c9f3d7eb62d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
türkiye, kaan, i̇srail, fransa, nato, f35, eurofighter, kaan
türkiye, kaan, i̇srail, fransa, nato, f35, eurofighter, kaan
Trump'ın Türkiye’ye F-35 mesajları Yunanistan’ı neden rahatsız etti?
Özel
Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakabileceği yönündeki mesajları Yunanistan'da yeni bir tartışma başlatırken, Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a göre Miçotakis’in açıklamaları daha çok Yunanistan iç siyasetine yönelik. Türkiye açısından ise F-35 yerine Eurofighter, F-16 modernizasyonu ve KAAN projelerinin öne çıktığını vurguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi’nde Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceğine ilişkin verdiği mesajlar sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, doğrudan Trump'ın sözlerini değerlendirmekten kaçınırken, NATO içerisinde "iyi komşuluk ilişkileri" vurgusu yaptı ve Türkiye'nin kara sularıyla ilgili tutumunu yeniden gündeme taşıdı.
"Dün yapılan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağım. Söyleyebileceğim tek şey, bir ittifakın, iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanması gerektiğidir. Ülkem, kara sularını genişletmeye yönelik yasal hakkını kullanması durumunda hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Ne de olsa biz bir savunma ittifakıyız ve bu çözülmemiş sorunların iyi komşuluk ve işbirliği ruhu içinde çözülebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.
'Ortada somut bir gelişme yok, açıklamalar spekülatif'
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’un değerlendirmesine göre Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarını mevcut aşamada kesinleşmiş bir politika değişikliği olarak yorumlamak mümkün değil:
"Bu konunun NATO Zirvesi ile doğrudan bir ilgisi bulunmuyor. Şu aşamada yapılacak değerlendirmeler büyük ölçüde spekülatif kalır. Çünkü ortada somut bir gelişme yok. Miçotakis'in açıklamaları esas olarak Yunanistan iç siyasetine yönelik mesajlar içeriyor.”
'İyi komşuluk söylemi ile sahadaki politikalar örtüşmüyor'
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Atina yönetiminin "iyi komşuluk" söylemi ile izlediği politikalar arasında çelişki bulunduğunu savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"İyi komşuluk ilişkilerinden söz eden bir ülke, İsrail ve Fransa ile Türkiye'ye karşı ittifaklar kurmaz. Adaları silahlandırarak uluslararası anlaşmaları ihlal etmez. Bu tür adımlar Ege'deki mevcut sorunlara yenilerini ekliyor."
‘Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı döneme göre bugün savunma sanayi denkleminde önemli değişiklikler yaşandı’
Kutluk değerlendirmesinde, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı döneme göre bugün savunma sanayii denkleminde önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çekti:
"Başlangıçta Türkiye yaklaşık 10-15 milyar dolarlık offset ve üretim payına sahip bir ortaktı. Ancak bugün şartlar tamamen değişti."
'F-35 programı eskisi kadar cazip değil'
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk F-35 programında yıllar içerisinde yapılan teknik değişikliklerin ABD'ye olan bağımlılığı ciddi ölçüde artırdığını savundu:
"Program ilk tasarlandığı noktadan uzaklaştı. Türkiye bugün farklı bir noktada. F-16 modernizasyonu, Eurofighter ve KAAN projeleri ön plana çıktı. F-35 konusunda ise gemi limandan kalktı."
Kutluk ayrıca F-35'in düşük görünürlük kabiliyetine ilişkin tartışmaların da son dönemde yeniden gündeme geldiğini belirterek, programın artık Türkiye açısından geçmişteki stratejik önemini taşımadığı görüşünü dile getirdi:
“F-35’in düşük görünürlük özelliğinin de şehir efsanesi olduğu İran’ın düşürdüğü F-35’lerle anlaşıldı. Yani umutsuz bir vaka.”