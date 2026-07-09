https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/trumpin-gronland-israri-yeni-bir-krizi-mi-doguruyor--1107130012.html

Trump'ın Grönland ısrarı yeni bir krizi mi doğuruyor?

Trump'ın Grönland ısrarı yeni bir krizi mi doğuruyor?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiği yönündeki açıklamaları yeniden gündeme oturdu. Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T12:31+0300

2026-07-09T12:31+0300

2026-07-09T12:31+0300

görüş

abd

mette frederiksen

şanlı bahadır koç

amerika

grönland

abd

nato

ulusal yabancılar merkezi (danimarka)

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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiği yönündeki söylemini yeniden gündeme taşıdı. Danimarka'yı adanın savunmasına yeterli yatırım yapmamakla suçlayan Trump, Kopenhag yönetiminin "Grönland'a gerçekten yardımcı olmak için para harcamadığını" öne sürdü. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise ülkesinin pozisyonunu bir kez daha yineleyerek, "Grönland satılık değil" mesajını verdi. Trump'ın açıklamaları, ABD-Danimarka ilişkileri, NATO içindeki dengeler ve Kuzey Kutbu'ndaki jeopolitik rekabet açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.'Trump yönetimi Grönland hedefinden vazgeçmiş değil'Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Trump yönetiminde belirli bir kesimin Grönland konusundan hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi:'Grönland'a askeri müdahale Avrupa-ABD ilişkilerini ağır yaralar'Koç, Trump'ın olası bir askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmesi halinde bunun yalnızca NATO açısından değil, Batı ittifakının geleceği bakımından da ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi:'Trump içeride de ciddi bir muhalefetle karşılaşabilir'Amerika Araştırmaları Uzmanı Şanlı Bahadır Koç’a göre Trump'ın "Grönland'ı alıyoruz" şeklinde somut bir adım atması halinde yalnızca uluslararası tepki değil, ABD içinde de önemli itirazlar yükselebilir. Ancak Koç, Trump'ın bugüne kadar birçok "yapamaz" denilen adımı attığını hatırlatarak, bu nedenle ihtimalin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi:‘Trump, Avrupa’yı ABD için yük olarak görüyor’Koç, Trump'ın bugüne kadar birçok "yapamaz" denilen adımı attığını hatırlatarak, bu nedenle ihtimalin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi:‘Trump, Avrupa'nın güvenlik konusunda uzun yıllardır ABD'ye bağımlı olmasını önemli bir koz olarak kullanıyor’Koç, Trump, Avrupa'nın güvenlik konusunda uzun yıllardır ABD'ye bağımlı olmasını önemli bir koz olarak kullanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abden-trumpa-danimarka-ve-gronland-ile-tam-dayanisma-icindeyiz-1107109000.html

amerika

grönland

abd

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abd, mette frederiksen, şanlı bahadır koç, amerika, grönland, abd, nato, ulusal yabancılar merkezi (danimarka)