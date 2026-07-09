https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/trump-iran-anlasma-yapmayi-cok-istiyor-ancak-sozunu-tutacagindan-emin-degilim-1107126238.html
Trump: İran anlaşma yapmayı çok istiyor, ancak sözünü tutacağından emin değilim
Trump: İran anlaşma yapmayı çok istiyor, ancak sözünü tutacağından emin değilim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirterek, Tahran yönetiminin olası bir anlaşmaya bağlı kalacağından emin... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T08:10+0300
2026-07-09T08:10+0300
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD-İran gerilimi, NATO Zirvesi ve Türkiye ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İran'a yönelik son ABD saldırılarını değerlendiren Trump, "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık" dedi.İran'ın da bazı karşılıklar verdiğini ifade eden Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı" diye konuştu.Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:İran'ın ticari gemilere yönelik saldırıları iddialarıyla ilgili soruya ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/irandan-abdye-misilleme-kuveyt-ve-bahreynde-4-askeri-us-vuruldu-1107125618.html
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donald trump, i̇ran, tahran
donald trump, i̇ran, tahran
Trump: İran anlaşma yapmayı çok istiyor, ancak sözünü tutacağından emin değilim
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirterek, Tahran yönetiminin olası bir anlaşmaya bağlı kalacağından emin olmadığını söyledi.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD-İran gerilimi, NATO Zirvesi ve Türkiye ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'a yönelik son ABD saldırılarını değerlendiren Trump, "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık" dedi.
İran'ın da bazı karşılıklar verdiğini ifade eden Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı" diye konuştu.
Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu.
İran'ın ticari gemilere yönelik saldırıları iddialarıyla ilgili soruya ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar" yanıtını verdi.