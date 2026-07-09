https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/trump-iran-anlasma-yapmayi-cok-istiyor-ancak-sozunu-tutacagindan-emin-degilim-1107126238.html

Trump: İran anlaşma yapmayı çok istiyor, ancak sözünü tutacağından emin değilim

Trump: İran anlaşma yapmayı çok istiyor, ancak sözünü tutacağından emin değilim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirterek, Tahran yönetiminin olası bir anlaşmaya bağlı kalacağından emin... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T08:10+0300

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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD-İran gerilimi, NATO Zirvesi ve Türkiye ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İran'a yönelik son ABD saldırılarını değerlendiren Trump, "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık" dedi.İran'ın da bazı karşılıklar verdiğini ifade eden Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı" diye konuştu.Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:İran'ın ticari gemilere yönelik saldırıları iddialarıyla ilgili soruya ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/irandan-abdye-misilleme-kuveyt-ve-bahreynde-4-askeri-us-vuruldu-1107125618.html

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