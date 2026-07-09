https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/irandan-abdye-misilleme-kuveyt-ve-bahreynde-4-askeri-us-vuruldu-1107125618.html

İran’dan ABD’ye misilleme: Kuveyt ve Bahreyn'de 4 askeri üs vuruldu

İran’dan ABD’ye misilleme: Kuveyt ve Bahreyn'de 4 askeri üs vuruldu

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn’deki 4 Amerikan askeri... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T07:52+0300

2026-07-09T07:52+0300

2026-07-09T07:54+0300

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin ülke topraklarına yönelik gerçekleştirdiği bombardımanların ardından, Kuveyt ve Bahreyn’de bulunan 4 Amerikan askeri üssüne yönelik misilleme saldırıları düzenlediğini açıkladı.İran televizyonunun aktardığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Askeri yetkililer, ABD’nin bölgedeki agresif eylemlerine son vermemesi halinde, Ortadoğu'daki Amerikan tesislerine yönelik saldırıların kapsamının genişletileceği tehdidinde bulundu.ABD’den İran’a saldırıPerşembe gecesi ABD ordusu, İran’ın güney ve kuzey bölgelerine yönelik kapsamlı bir hava harekatı başlatmıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran genelinde yaklaşık 90 hedefin vurulduğu bilgisi paylaşılmıştı.İran medyasında yer alan haberlere göre; Bender Abbas, Konarak, Sirik, Jask, İranşehr, Akkal ve Çabahar kentlerinde peş peşe patlamalar yaşanmıştı. Benzer patlamaların Basra Körfezi'nde yer alan Abu Musa Adası'nda da meydana geldiği bildirilmişti.Can kayıpları ve sivil altyapıda hasarSaldırılarda ilk belirlemelere göre İranşehr Havalimanı'nda görevli bir meteoroloji uzmanı ile bir itfaiye erinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Çabahar kentinde de ABD bombardımanı nedeniyle bir hastane binası, liman iskeleleri ve havalimanı kontrol kulesi ağır hasar görmüştü. Saldırıların ardından kent genelinde elektrik kesintileri yaşandığı aktarılmıştı.Trump: ‘Ateşkes artık yürürlükte değil’ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlenen hava saldırılarının, Salı günü İran tarafından gemilere yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen bombardımanlara bir yanıt olduğunu savunmuştu. ABD lideri, benzer durumların tekrarlanması halinde saldırıların dozunu artıracakları uyarısında bulunmuştu.Daha önce yaptığı açıklamada İran ile varılan ateşkesin artık yürürlükte olmadığını duyuran Trump, müzakere heyetinin Tahran ile diyaloğu sürdürmesine izin verebileceğini ancak bunu “zaman kaybı” olarak gördüğü için bir anlam ifade etmediğini sözlerine eklemişti.

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