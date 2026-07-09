https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/trafik-kazasinin-ardindan-tartistigi-kadini-dikiz-aynasiyla-darp-etmisti-hakkindaki-karar-aciklandi-1107140513.html

Trafik kazasının ardından tartıştığı kadını dikiz aynasıyla darp etti: Hakkındaki karar açıklandı

Trafik kazasının ardından tartıştığı kadını dikiz aynasıyla darp etti: Hakkındaki karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta trafik kazasının ardından tartıştığı dikiz aynasıyla darp eden sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T15:35+0300

2026-07-09T15:35+0300

2026-07-09T15:46+0300

türki̇ye

zonguldak

trafik kazası

darp

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Zonguldak'ta otomobil sürücüsü ile motosikletli kadın arasındaki trafik kazasının ardından, kadını dikiz aynasıyla darp ederek yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan kadının ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kırılan dikiz aynasıyla vurduZonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde dün, E.K. idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil ile B.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletin çarpışmasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma, B.D'nin otomobilin dikiz aynasını kırması üzerine kavgaya dönüşmüştü.E.K'nin kırılan dikiz aynasıyla B.D'ye saldırdığı kavgaya B.D'nin erkek arkadaşı F.S. ile çevredeki bazı esnaf da karışmış, darbedilen E.K, olay yerinden uzaklaşarak caddedeki markete sığınmıştı.Kavgada yaralanan B.D. ile E.K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.Hakimlik kararını verdiKavga sonrasında gözaltına alınan adam, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yargitaydan-selektor-karari-pes-pese-yapmak-suc-sayildi-1107134571.html

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