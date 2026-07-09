Spor yorumcusu Cingöz: Siyasetin gölgesi, spor müsabakalarının üzerine düşüyor
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ABD Milli Takımı oyuncusu Balogun'a kırmız kart cezasının uygulanmaması sporda alınan tartışmalı kararları hatırlattı. Rusya’nın olimpiyatlarından çıkarılması gibi pek çok tartışmalı karar yeniden gündeme geldi. Spor yorumcusu Aydın Cingöz, siyasetin gölgesinin, spor müsabakalarının üzerine düştüğüne dikkat çekti.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası'nda, ABD Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezası ABD Başkanı Trump’ın devreye girmesi ile uygulanmadı.
FIFA’nın bu kararı, spor müsabakalarındaki siyasi kararları yeniden gündeme getirdi. Rusya’nın olimpiyatlardan men edilmesi, Letonya’nın Rus kayakçılara ülkeye giriş izni vermemesi, bazı müsabakalarda Rusya’nın devlet bayrağının ve marşının kullanılmasının engellenmesi gibi örnekler yeniden tartışma konusu haline geldi.
Spor müsabakalarında gerçekleşen bu tür uygulamaların tartışmaları da birlikte getirdiğine dikkat çeken Spor Yorumcusu Aydın Cingöz şunları söyledi:
“Son yaşanan olaylar bize gösterdi ki; FIFA ve yeri geldiğinde UEFA, tamamen Amerika Birleşik Devletleri’nin kontrolü altındadır. Bunun altını çok açık bir şekilde çizebiliriz. Ancak burada asıl anlamlı ve önemli olan soru şudur: Bu iki devasa kurum, Amerika'nın kontrolüne nasıl ve neden geçti? Dünyadaki güncel uygulamalara baktığımızda bu durum net bir şekilde göze çarpıyor: Rusya-Ukrayna meselesinde ABD doğrudan taraf. Peki, FIFA ve UEFA kimden yana tavır alıyor? Tabii ki Amerika'nın işaret ettiği tarafta duruyor. Kısacası, Amerika ne istiyorsa onu yapıyorlar. İsrail'in yürüttüğü soykırımcı tavra rağmen hiçbir uluslararası spor kurumundan el çektirilmemesinin, herhangi bir yaptırıma uğramamasının arkasındaki yegane güç de yine Amerika. Dolayısıyla sormak gerekir: Güç kimde? Güç Amerika'da. ABD, sahip olduğu bu pozisyonu kullanarak istediği gibi tavır alabiliyor; bu kararları hem FIFA'ya hem de UEFA'ya doğrudan dayatıyor. Türkiye'de de zaman zaman dile getirilen ‘Futbol sadece futbol değildir’ düsturundan yola çıkarsak, işin geldiği nokta itibariyle siyasetin spora net bir şekilde yön verdiğini görüyoruz. Bu gerçeğin ABD eksenli olaylar üzerinden bu kadar berrak bir şekilde ortaya çıkması, FIFA'yı ve onu yöneten kadroları sorgulamak bakımından son derece anlamlıdır.”
‘Benzer uygulamalar diğer spor dallarında da var’
Futbolda yaşanan örneklerin diğer spor müsabakalarında da yaşandığına dikkat çeken Cingöz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bütün bu tabloya bakıldığında; artık Dünya Kupası, Olimpiyatlar ve diğer tüm büyük spor müsabakaları tartışmalı hale gelmiş midir? Bence kesinlikle gelmiştir. Futbolun ruhuna uymayan bu süreç nasıl başladı, biraz geriye dönüp bakmak gerekiyor. Bana göre kırılma noktası 2018 yılıydı. 2018 Dünya Kupası’nın Rusya’da düzenlenmesi, Amerika’yı ciddi anlamda rahatsız etti. Hikaye tam olarak burada başladı. ABD; devam eden süreçte hem UEFA’ya hem de FIFA’ya yönelik doğrudan operasyonlar gerçekleştirdi. Dönemin iki güçlü başkanı, Sepp Blatter ve Michel Platini, düzenlenen yolsuzluk operasyonlarıyla görevlerinden el çektirildi. O dönemden sıyrılarak öne çıkan ve bugüne kadar görevde kalan isim ise Gianni Infantino oldu. Ben, Infantino’nun o dönem yürütülen bu tasfiye ve yolsuzluk operasyonlarının kısmen içerisinde yer aldığını ve oraya doğrudan Amerika'nın kontrolünde bir figür olarak atandığını düşünüyorum. Dolayısıyla bugün FIFA Başkanı Infantino’nun, ABD’ye göbekten bağlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu esnek kuralların ve uygulamaların Amerika'nın talimatıyla yapılması, hem Infantino'nun hem de doğrudan FIFA'nın kimin kontrolü altında olduğunun tescilli bir göstergesidir.”
‘Dünya’da rahatsızlığa neden oldu’
Yaşananların tüm dünyada rahatsızlığa neden olduğuna da dikkat çeken Cingöz şunları ifade etti:
“Mevcut durum, tüm dünyada büyük bir rahatsızlık ve tepki yaratarak aslında iyi bir tartışmayı da tetikledi. Kuralları belirlemesi gereken en üst merci FIFA'dır. Eğer futbolun kurallarını ya da yarın bir gün olimpiyat oyunlarının kurallarını Amerika kendi çıkarlarına göre esnetebiliyorsa, orada devasa bir meşruiyet tartışması başlar. Nihayetinde şu gerçek tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır: Bu ve benzeri organizasyonlarda verilen kararların neredeyse tamamı siyasidir. Siyasetin gölgesi, spor müsabakalarının üzerine net bir şekilde düşmüştür.”