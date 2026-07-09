Spor yorumcusu Cingöz: Siyasetin gölgesi, spor müsabakalarının üzerine düşüyor

“Son yaşanan olaylar bize gösterdi ki; FIFA ve yeri geldiğinde UEFA, tamamen Amerika Birleşik Devletleri’nin kontrolü altındadır. Bunun altını çok açık bir şekilde çizebiliriz. Ancak burada asıl anlamlı ve önemli olan soru şudur: Bu iki devasa kurum, Amerika'nın kontrolüne nasıl ve neden geçti? Dünyadaki güncel uygulamalara baktığımızda bu durum net bir şekilde göze çarpıyor: Rusya-Ukrayna meselesinde ABD doğrudan taraf. Peki, FIFA ve UEFA kimden yana tavır alıyor? Tabii ki Amerika'nın işaret ettiği tarafta duruyor. Kısacası, Amerika ne istiyorsa onu yapıyorlar. İsrail'in yürüttüğü soykırımcı tavra rağmen hiçbir uluslararası spor kurumundan el çektirilmemesinin, herhangi bir yaptırıma uğramamasının arkasındaki yegane güç de yine Amerika. Dolayısıyla sormak gerekir: Güç kimde? Güç Amerika'da. ABD, sahip olduğu bu pozisyonu kullanarak istediği gibi tavır alabiliyor; bu kararları hem FIFA'ya hem de UEFA'ya doğrudan dayatıyor. Türkiye'de de zaman zaman dile getirilen ‘Futbol sadece futbol değildir’ düsturundan yola çıkarsak, işin geldiği nokta itibariyle siyasetin spora net bir şekilde yön verdiğini görüyoruz. Bu gerçeğin ABD eksenli olaylar üzerinden bu kadar berrak bir şekilde ortaya çıkması, FIFA'yı ve onu yöneten kadroları sorgulamak bakımından son derece anlamlıdır.”