Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusyanin-bm-temsilcisi-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-bir-savas-ussune-cevirdi-1107148759.html
Rusya'nın BM Temsilcisi: Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne çevirdi
Rusya'nın BM Temsilcisi: Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne çevirdi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batı’nın yıllardır Kiev rejimini silahlandırarak Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T19:38+0300
2026-07-09T19:38+0300
dünya
rusya
bm daimi temsilcisi
bm güvenlik konseyi
batı
kiev
ukrayna
donbass
minsk anlaşması
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096645354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_50c8053b70008c17aadd2e48c2c06b05.jpg
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batı’nın yıllardır Kiev rejimini silahlandırdığını, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne dönüştürdüğünü belirterek, özel askeri operasyonun Ukrayna’nın militarizasyonuna ve Donbass’a yönelik “teröre” bir yanıt olduğunu söyledi.Rus diplomat, Moskova'nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun; Kiev’in uyguladığı militarizasyon politikalarına, Donbass halkına yönelik 'terör' eylemlerine ve Rusya’nın güvenliğine yöneltilen tehditlere karşı verilmiş zorunlu bir yanıt olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-disislerinden-avrupaya-muzakere-tepkisi-gerilimi-tirmandirmak-icin-bir-paravan-1107127042.html
rusya
batı
kiev
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096645354_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6fa489afae2d5ac9a22840c00948a275.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, bm daimi temsilcisi, bm güvenlik konseyi, batı, kiev, ukrayna, donbass, minsk anlaşması, özel askeri harekat
rusya, bm daimi temsilcisi, bm güvenlik konseyi, batı, kiev, ukrayna, donbass, minsk anlaşması, özel askeri harekat

Rusya'nın BM Temsilcisi: Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne çevirdi

19:38 09.07.2026
© Fotoğraf : CC BY 2.0 / Ukrayna Savunma Bakanlığı / Hava Taarruz KuvvetleriUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf : CC BY 2.0 / Ukrayna Savunma Bakanlığı / Hava Taarruz Kuvvetleri
Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batı’nın yıllardır Kiev rejimini silahlandırarak Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne dönüştürdüğünü belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batı’nın yıllardır Kiev rejimini silahlandırdığını, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne dönüştürdüğünü belirterek, özel askeri operasyonun Ukrayna’nın militarizasyonuna ve Donbass’a yönelik “teröre” bir yanıt olduğunu söyledi.
Batı, yaşanan trajik gelişmelerin dışarıdan izleyicisi değildi. Tam tersine, tüm bu yıllar boyunca Kiev rejimini besledi, Minsk anlaşmalarını paravan olarak kullanarak Ukrayna’yı silahla doldurdu ve en nihayetinde ülkeyi Rusya’ya karşı savaş için bir sıçrama tahtasına, bir savaş üssüne dönüştürdü.
Rus diplomat, Moskova'nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun; Kiev’in uyguladığı militarizasyon politikalarına, Donbass halkına yönelik 'terör' eylemlerine ve Rusya’nın güvenliğine yöneltilen tehditlere karşı verilmiş zorunlu bir yanıt olduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri'nden Avrupa'ya 'müzakere' tepkisi: ‘Gerilimi tırmandırmak için bir paravan’
08:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала