Batı, yaşanan trajik gelişmelerin dışarıdan izleyicisi değildi. Tam tersine, tüm bu yıllar boyunca Kiev rejimini besledi, Minsk anlaşmalarını paravan olarak kullanarak Ukrayna’yı silahla doldurdu ve en nihayetinde ülkeyi Rusya’ya karşı savaş için bir sıçrama tahtasına, bir savaş üssüne dönüştürdü.