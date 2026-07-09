https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusyanin-bm-temsilcisi-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-bir-savas-ussune-cevirdi-1107148759.html
Rusya'nın BM Temsilcisi: Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne çevirdi
Rusya'nın BM Temsilcisi: Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne çevirdi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batı’nın yıllardır Kiev rejimini silahlandırarak Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T19:38+0300
2026-07-09T19:38+0300
2026-07-09T19:38+0300
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rusya
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bm güvenlik konseyi
batı
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ukrayna
donbass
minsk anlaşması
özel askeri harekat
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batı’nın yıllardır Kiev rejimini silahlandırdığını, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne dönüştürdüğünü belirterek, özel askeri operasyonun Ukrayna’nın militarizasyonuna ve Donbass’a yönelik “teröre” bir yanıt olduğunu söyledi.Rus diplomat, Moskova'nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun; Kiev’in uyguladığı militarizasyon politikalarına, Donbass halkına yönelik 'terör' eylemlerine ve Rusya’nın güvenliğine yöneltilen tehditlere karşı verilmiş zorunlu bir yanıt olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-disislerinden-avrupaya-muzakere-tepkisi-gerilimi-tirmandirmak-icin-bir-paravan-1107127042.html
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rusya, bm daimi temsilcisi, bm güvenlik konseyi, batı, kiev, ukrayna, donbass, minsk anlaşması, özel askeri harekat
rusya, bm daimi temsilcisi, bm güvenlik konseyi, batı, kiev, ukrayna, donbass, minsk anlaşması, özel askeri harekat
Rusya'nın BM Temsilcisi: Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne çevirdi
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batı’nın yıllardır Kiev rejimini silahlandırarak Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne dönüştürdüğünü belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batı’nın yıllardır Kiev rejimini silahlandırdığını, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir savaş üssüne dönüştürdüğünü belirterek, özel askeri operasyonun Ukrayna’nın militarizasyonuna ve Donbass’a yönelik “teröre” bir yanıt olduğunu söyledi.
Batı, yaşanan trajik gelişmelerin dışarıdan izleyicisi değildi. Tam tersine, tüm bu yıllar boyunca Kiev rejimini besledi, Minsk anlaşmalarını paravan olarak kullanarak Ukrayna’yı silahla doldurdu ve en nihayetinde ülkeyi Rusya’ya karşı savaş için bir sıçrama tahtasına, bir savaş üssüne dönüştürdü.
Rus diplomat, Moskova'nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun; Kiev’in uyguladığı militarizasyon politikalarına, Donbass halkına yönelik 'terör' eylemlerine ve Rusya’nın güvenliğine yöneltilen tehditlere karşı verilmiş zorunlu bir yanıt olduğunun altını çizdi.