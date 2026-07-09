https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-disislerinden-avrupaya-muzakere-tepkisi-gerilimi-tirmandirmak-icin-bir-paravan-1107127042.html

Rusya Dışişleri'nden Avrupa'ya 'müzakere' tepkisi: ‘Gerilimi tırmandırmak için bir paravan’

Rusya Dışişleri'nden Avrupa'ya 'müzakere' tepkisi: ‘Gerilimi tırmandırmak için bir paravan’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Avrupa ülkelerinin Moskova ile olası müzakereleri samimi bir çözüm arayışı olarak değil, gerilimi tırmandırmak için... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T08:48+0300

2026-07-09T08:48+0300

2026-07-09T08:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya dışişleri bakanlığı

mihail galuzin

avrupa

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Galuzin, Batı'nın müzakere masasını yalnızca yeni bir çatışma aşamasına hazırlık yapmak amacıyla zaman kazanmak için kullandığını söyledi.‘Amaç çözüm değil, ültimatom dayatmak’Avrupalı devletlerin diyalog konusundaki samimiyetsizliğini vurgulayan Galuzin, şu ifadeleri kullandı:‘Avrupalı diplomatlar yapıcı bir şey sunamadı’Haziran ayında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Moskova büyükelçileriyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunan Galuzin, bu görüşmenin de sözlerini kanıtlar nitelikte olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı, söz konusu diplomatların Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik yeni veya yapıcı hiçbir öneri sunamadıklarını aktardı.Lavrov: ‘Zelenskiy gerçekçi olmayan şartlar sunuyor’Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizinin çözümüne katılımı konusundaki “gerçek planları” hakkında Rusya'nın hiçbir illüzyona kapılmadığını belirtmişti. Lavrov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in hem Moskova'ya hem de Avrupalı destekçilerine karşı “nezaketsiz ve gerçek dışı” şartlar öne sürdüğünü kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/meksikali-uzmandan-agir-suclama-fifa-anglo-sakson-blogunun-cikarlarina-hizmet-ediyor-1107126363.html

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