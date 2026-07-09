https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/meksikali-uzmandan-agir-suclama-fifa-anglo-sakson-blogunun-cikarlarina-hizmet-ediyor-1107126363.html

Meksikalı uzmandan ağır suçlama: ‘FIFA, Anglo-Sakson bloğunun çıkarlarına hizmet ediyor’

Meksikalı uzmandan ağır suçlama: ‘FIFA, Anglo-Sakson bloğunun çıkarlarına hizmet ediyor’

Sputnik Türkiye

FIFA’nın son dönemdeki kararlarını sert bir dille eleştiren Meksikalı spor uzmanı Herrera, futbolun hiç olmadığı kadar siyasallaştığını vurgulayarak, “FIFA... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T08:14+0300

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Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, saha içi kararlarından ziyade siyasi duruşuyla tartışılmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Meksikalı spor uzmanı Josué Efraín Herrera, kurumun tarihindeki en politize dönemi yaşadığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.‘İran ve Somali örnekleri görülmemiş boyutta’Dünya Kupası sürecinde yaşananların bu siyasi baskıyı gözler önüne serdiğini ifade eden Herrera, şu ifadeleri kullandı:‘ABD istedi, kırmızı kart iptal edildi’Meksikalı uzmana göre turnuvanın en skandal kararı ise doğrudan Beyaz Saray destekli bir müdahaleyle geldi. ABD'li futbolcu Balogun'un gördüğü kırmızı kartın iptal edilme sürecine değinen Herrera, sözlerini şöyle sürdürdü:‘FIFA, Batı bloğunun tarafını tutuyor’Küresel güç savaşlarının futbola doğrudan yansıdığını savunan Herrera, FIFA'nın tarafsızlığını tamamen yitirdiğini iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:

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