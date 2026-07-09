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Meksikalı uzmandan ağır suçlama: ‘FIFA, Anglo-Sakson bloğunun çıkarlarına hizmet ediyor’
Meksikalı uzmandan ağır suçlama: ‘FIFA, Anglo-Sakson bloğunun çıkarlarına hizmet ediyor’
Sputnik Türkiye
FIFA’nın son dönemdeki kararlarını sert bir dille eleştiren Meksikalı spor uzmanı Herrera, futbolun hiç olmadığı kadar siyasallaştığını vurgulayarak, “FIFA... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, saha içi kararlarından ziyade siyasi duruşuyla tartışılmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Meksikalı spor uzmanı Josué Efraín Herrera, kurumun tarihindeki en politize dönemi yaşadığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.‘İran ve Somali örnekleri görülmemiş boyutta’Dünya Kupası sürecinde yaşananların bu siyasi baskıyı gözler önüne serdiğini ifade eden Herrera, şu ifadeleri kullandı:‘ABD istedi, kırmızı kart iptal edildi’Meksikalı uzmana göre turnuvanın en skandal kararı ise doğrudan Beyaz Saray destekli bir müdahaleyle geldi. ABD'li futbolcu Balogun'un gördüğü kırmızı kartın iptal edilme sürecine değinen Herrera, sözlerini şöyle sürdürdü:‘FIFA, Batı bloğunun tarafını tutuyor’Küresel güç savaşlarının futbola doğrudan yansıdığını savunan Herrera, FIFA'nın tarafsızlığını tamamen yitirdiğini iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:
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dünya, siyaset, fifa, dünya kupası, abd, batı, i̇ran, meksika, somali
dünya, siyaset, fifa, dünya kupası, abd, batı, i̇ran, meksika, somali
Meksikalı uzmandan ağır suçlama: ‘FIFA, Anglo-Sakson bloğunun çıkarlarına hizmet ediyor’
FIFA’nın son dönemdeki kararlarını sert bir dille eleştiren Meksikalı spor uzmanı Herrera, futbolun hiç olmadığı kadar siyasallaştığını vurgulayarak, “FIFA, başta ABD olmak üzere Batı’nın çıkarlarına boyun eğiyor” dedi.
Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, saha içi kararlarından ziyade siyasi duruşuyla tartışılmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Meksikalı spor uzmanı Josué Efraín Herrera, kurumun tarihindeki en politize dönemi yaşadığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
‘İran ve Somali örnekleri görülmemiş boyutta’
Dünya Kupası sürecinde yaşananların bu siyasi baskıyı gözler önüne serdiğini ifade eden Herrera, şu ifadeleri kullandı:
“FIFA şu anda hiç olmadığı kadar siyasetin güdümünde. Bu Dünya Kupası'nda yaşananlar, durumun ne kadar vahim bir boyuta ulaştığını kanıtlıyor. İran milli takımının kamp yaptığı üsten ayrılmak zorunda bırakılmasından, Somalili hakemin turnuvadan ihraç edilmesine kadar pek çok skandal, bu eşi benzeri görülmemiş fenomenin açık birer kanıtı."
‘ABD istedi, kırmızı kart iptal edildi’
Meksikalı uzmana göre turnuvanın en skandal kararı ise doğrudan Beyaz Saray destekli bir müdahaleyle geldi. ABD'li futbolcu Balogun'un gördüğü kırmızı kartın iptal edilme sürecine değinen Herrera, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bana göre en skandal gelişme, ABD hükümetinden gelen doğrudan talep üzerine ABD'li oyuncu Balogun'a verilen disiplin cezasının (kırmızı kartın) iptal edilmesi oldu. Bu, futbol tarihinde görülmemiş bir müdahale.”
‘FIFA, Batı bloğunun tarafını tutuyor’
Küresel güç savaşlarının futbola doğrudan yansıdığını savunan Herrera, FIFA'nın tarafsızlığını tamamen yitirdiğini iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:
“Hiper-kapitalist rekabetin ve jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bu dönemde FIFA, açıkça Anglo-Sakson bloğunun yanında saf tutuyor. Bizler, kurumun bu hamlelerini özellikle ABD'nin ve genel olarak tüm Batı dünyasının çıkarlarına yaranma çabası olarak görüyoruz.”