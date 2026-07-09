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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rus-uzman-ukraynanin-enerji-tesislerine-yonelik-etkili-saldirilar-kiev-rejimi-icin-buyuk-sorunlar-1107143223.html
Rus uzman: Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik etkili saldırılar Kiev rejimi için büyük sorunlar yaratacak
Rus uzman: Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik etkili saldırılar Kiev rejimi için büyük sorunlar yaratacak
Sputnik Türkiye
Rusya, ısınma sezonunu beklemeden Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırdı. Uzmanlar, yaz aylarındaki artan elektrik tüketimi ve... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T17:29+0300
2026-07-09T17:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇gor yuşkov
rusya
ukrayna
kiev
enerji
saldırı
avrupa
elektrik
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Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını kış aylarını beklemeden yoğunlaştırdı. Geçmişte ana hedeflerin sonbahar ve kış mevsimlerinde vurulması beklenirken, enerji tesislerine yönelik operasyonlar artık yaz aylarında da giderek daha sık ve sistemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.Konuyu Sputnik’e değerlendiren Finans Üniversitesi ve Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başuzmanı İgor Yuşkov, bu stratejinin temelinde "birikimli etki" hesabının yattığını belirtti.Ukrayna'nın enerji sistemindeki destek eksikliğine ve aşırı yüke de işaret eden uzman, özellikle enerji tüketiminin büyük oranda arttığı yaz döneminde kilit tesislerin hedef alınması stratejik bir anlam taşıdığını ifade etti:Yuşkov ayrıca, enerji tüketiminin kışın olduğu gibi yazın da zirve yaptığını ancak Avrupa’dan elektrik tedarik etme imkanlarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kremlin-rusyaya-askeri-baskinin-ukraynadaki-catismanin-cozumune-katki-saglayacagi-dusuncesi-yanlis-1107134784.html
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i̇gor yuşkov, rusya, ukrayna, kiev, enerji, saldırı, avrupa, elektrik, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), finans üniversitesi
i̇gor yuşkov, rusya, ukrayna, kiev, enerji, saldırı, avrupa, elektrik, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), finans üniversitesi

Rus uzman: Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik etkili saldırılar Kiev rejimi için büyük sorunlar yaratacak

17:29 09.07.2026
© AAUkrayna'da elektrik kısıtlaması
Ukrayna'da elektrik kısıtlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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Rusya, ısınma sezonunu beklemeden Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırdı. Uzmanlar, yaz aylarındaki artan elektrik tüketimi ve Avrupa'dan yapılan ithalatın kısıtlı olması nedeniyle bu hamlenin çok daha yıkıcı etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.
Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını kış aylarını beklemeden yoğunlaştırdı. Geçmişte ana hedeflerin sonbahar ve kış mevsimlerinde vurulması beklenirken, enerji tesislerine yönelik operasyonlar artık yaz aylarında da giderek daha sık ve sistemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Konuyu Sputnik’e değerlendiren Finans Üniversitesi ve Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başuzmanı İgor Yuşkov, bu stratejinin temelinde "birikimli etki" hesabının yattığını belirtti.
Burada asıl önemli olan, saldırıların artarak büyüyen birikimli etkisi; bu yüzden operasyonlara şimdiden başlanıyor. Ukrayna’da birçok sistem doğrudan elektrik enerjisiyle çalışıyor. Cephe hattına yakın bölgelerde kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) şarj edilmesinden tutun birçok askeri unsura kadar elektrik hayati önem taşıyor. Dolayısıyla olası bir elektrik kesintisi, Ukrayna ordusu için askeri sahada ciddi sorunlar yaratacak.
Ukrayna'nın enerji sistemindeki destek eksikliğine ve aşırı yüke de işaret eden uzman, özellikle enerji tüketiminin büyük oranda arttığı yaz döneminde kilit tesislerin hedef alınması stratejik bir anlam taşıdığını ifade etti:
Gündelik enerji tüketimindeki gerilim ne kadar yüksekse, tek bir tesisin bile devre dışı bırakılmasının yaratacağı sarsıntı o kadar şiddetli olur. Çünkü devreden çıkan tesisin yükünü sırtlayabilecek ciddi bir yedek kapasite bulunmuyor. Bu nedenle, özellikle enerji tüketiminin büyük oranda arttığı yaz döneminde kilit tesislerin hedef alınması stratejik bir anlam taşıyor.
Yuşkov ayrıca, enerji tüketiminin kışın olduğu gibi yazın da zirve yaptığını ancak Avrupa’dan elektrik tedarik etme imkanlarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
Ukrayna'nın tüketim açısından yaz ve kış olmak üzere iki zirve dönemi var. Ukrayna genelde elektrik ithal eden konumunda olsa da Avrupa’dan enerji akışı daima istenen seviyede olamıyor. Özellikle Avrupa genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tüketimi arttığında, Ukrayna’ya ihraç edilebilecek miktar iyice azalıyor. İthalatın sınırlarına ulaşması ve kayıpların telafi edilememesi nedeniyle, Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılar şu anda en yıkıcı ve etkili dönemini yaşıyor.
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Kremlin: Rusya'ya askeri baskının Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesi yanlış
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