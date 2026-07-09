https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rus-uzman-ukraynanin-enerji-tesislerine-yonelik-etkili-saldirilar-kiev-rejimi-icin-buyuk-sorunlar-1107143223.html

Rus uzman: Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik etkili saldırılar Kiev rejimi için büyük sorunlar yaratacak

Rus uzman: Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik etkili saldırılar Kiev rejimi için büyük sorunlar yaratacak

Sputnik Türkiye

Rusya, ısınma sezonunu beklemeden Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırdı. Uzmanlar, yaz aylarındaki artan elektrik tüketimi ve... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T17:29+0300

2026-07-09T17:29+0300

2026-07-09T17:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

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enerji

saldırı

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Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını kış aylarını beklemeden yoğunlaştırdı. Geçmişte ana hedeflerin sonbahar ve kış mevsimlerinde vurulması beklenirken, enerji tesislerine yönelik operasyonlar artık yaz aylarında da giderek daha sık ve sistemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.Konuyu Sputnik’e değerlendiren Finans Üniversitesi ve Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başuzmanı İgor Yuşkov, bu stratejinin temelinde "birikimli etki" hesabının yattığını belirtti.Ukrayna'nın enerji sistemindeki destek eksikliğine ve aşırı yüke de işaret eden uzman, özellikle enerji tüketiminin büyük oranda arttığı yaz döneminde kilit tesislerin hedef alınması stratejik bir anlam taşıdığını ifade etti:Yuşkov ayrıca, enerji tüketiminin kışın olduğu gibi yazın da zirve yaptığını ancak Avrupa’dan elektrik tedarik etme imkanlarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

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Sputnik Türkiye

i̇gor yuşkov, rusya, ukrayna, kiev, enerji, saldırı, avrupa, elektrik, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), finans üniversitesi