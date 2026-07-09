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Kremlin: Rusya'ya askeri baskının Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesi yanlış
Kremlin: Rusya'ya askeri baskının Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesi yanlış
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya askeri baskı uygulamanın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T13:30+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Çarşamba akşamı herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleşmediğini ifade eden Peskov, Rus liderin ABD'li mevkidaşı ile her zaman diyaloğa açık olduğunu vurguladı.Gerilim ve çatışmaların tırmanmasının Ukrayna'daki barış sürecine katkıda bulunmayacağını söyleyen Peskov, "Kiev Rusya'ya saldırılarını ne kadar artırırsa, sınırda oluşturulan tampon bölge de bir o kadar genişleyecek, özel askeri operasyonun süresi de bir o kadar uzayacak" ifadelerini kullandı.Trump'ın daha önce gerekirse güvenliği sağlamak için Washington'un Ukrayna üzerindeki hava sahasını kapatabileceği yönündeki açıklamasını yorumlayan Peskov, "Her halükarda, bir NATO ülkesinin silahlı kuvvetleri Ukrayna'da faaliyet gösteriyor olacak, özel askeri operasyon ise tam olarak buna karşı yürütülüyor" diye konuştu."Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikine devam ettiğini, fakat aynı zamanda barış sürecini kolaylaştırma girişimlerini de sürdürdüğünü varsayıyor" diyen Peskov, Rusya'nın ABD'li yetkililerin İran etrafındaki durumu çözüme kavuşturduktan sonra Ukrayna yönündeki çabalarına devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-abd-guvenlik-garantileri-kapsaminda-ukrayna-hava-sahasinin-kapatilmasini-saglayabilir-1107112662.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, vladimir putin, ukrayna, abd, abd, nato
rusya, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, vladimir putin, ukrayna, abd, abd, nato

Kremlin: Rusya'ya askeri baskının Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesi yanlış

13:30 09.07.2026
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKết quả năm 2024 với Vladimir Putin
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya askeri baskı uygulamanın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Çarşamba akşamı herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleşmediğini ifade eden Peskov, Rus liderin ABD'li mevkidaşı ile her zaman diyaloğa açık olduğunu vurguladı.
Gerilim ve çatışmaların tırmanmasının Ukrayna'daki barış sürecine katkıda bulunmayacağını söyleyen Peskov, "Kiev Rusya'ya saldırılarını ne kadar artırırsa, sınırda oluşturulan tampon bölge de bir o kadar genişleyecek, özel askeri operasyonun süresi de bir o kadar uzayacak" ifadelerini kullandı.
Trump'ın daha önce gerekirse güvenliği sağlamak için Washington'un Ukrayna üzerindeki hava sahasını kapatabileceği yönündeki açıklamasını yorumlayan Peskov, "Her halükarda, bir NATO ülkesinin silahlı kuvvetleri Ukrayna'da faaliyet gösteriyor olacak, özel askeri operasyon ise tam olarak buna karşı yürütülüyor" diye konuştu.
"Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikine devam ettiğini, fakat aynı zamanda barış sürecini kolaylaştırma girişimlerini de sürdürdüğünü varsayıyor" diyen Peskov, Rusya'nın ABD'li yetkililerin İran etrafındaki durumu çözüme kavuşturduktan sonra Ukrayna yönündeki çabalarına devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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Trump: ABD, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna hava sahasının kapatılmasını sağlayabilir
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