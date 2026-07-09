https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/nyt-avrupanin-yeni-biyometrik-sinir-sistemi-yaz-tatilini-kabusa-cevirdi-1107136367.html

NYT: Avrupa'nın yeni biyometrik sınır sistemi yaz tatilini kabusa çevirdi

NYT: Avrupa'nın yeni biyometrik sınır sistemi yaz tatilini kabusa çevirdi

Sputnik Türkiye

Bekleme süresi bazı havaalanlarında beş saate kadar çıkarken, nisan ayından bu yana 45 bin kişinin Schengen bölgesine girişi reddedildi. Ayrıntılar haberde...

2026-07-09T14:30+0300

2026-07-09T14:30+0300

2026-07-09T14:30+0300

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The New York Times'ın (NYT) haberine göre, havacılık sektörü güvenlik uygulamasının yaz boyunca durdurulmasını talep etse de Avrupa Birliği (AB) yönetimi, güvenlik gerekçesini öne sürerek geri adım atmayacağını açıkladı.Nisan ayında tamamen yürürlüğe giren ‘Giriş/Çıkış Sistemi (Entry/Exit System - EES)’, Schengen Bölgesi'ne kısa süreli giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolculardan yüz fotoğrafı ve parmak izi gibi biyometrik verilerin alınmasını, ülkeden ayrılırken de kimliklerinin doğrulanmasını zorunlu kılıyor.Havacılık sektöründen acil çağrıNYT'nin aktardığına göre Avrupa havacılık sektörünün üst düzey temsilcileri geçen hafta Avrupa Komisyonu Başkanı'na açık mektup göndererek sistemin yaz sezonu boyunca askıya alınmasını istedi.Mektupta, uygulamanın, Avrupa turizmine zarar verdiği, havalimanlarında saatler süren kuyruklar oluşturduğu, uçuşların kaçırılmasına neden olduğu, Avrupa'nın uluslararası itibarını olumsuz etkilediği ifadelerine yer verildi.Avrupa Komisyonu: Güvenlik öncelikliAncak Avrupa Komisyonu salı günü sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda talebi resmen reddetti.Komisyon sözcüsü yaptığı açıklamada, sistemin "AB vatandaşlarını daha güvenli hale getirirken meşru yabancı ziyaretçiler üzerindeki etkiyi minimum seviyede tuttuğunu" savundu.Uygulama ülkeden ülkeye değişiyorNYT'ye göre sistem teoride otomatik çalışacak şekilde tasarlansa da uygulamada ülkeler arasında ciddi farklılıklar bulunuyor.Bazı havalimanlarında yolcular biyometrik kayıtlarını self servis ile oluştururken, bazı ülkelerde tüm işlemler sınır polisi tarafından manuel olarak yapılıyor.Şu anda yalnızca İsveç ve Portekiz, yolcuların işlemlerini önceden tamamlayabilmesine olanak sağlayan özel mobil uygulamaları kullanıyor. Bu farklılıklar nedeniyle bazı yolcular işlemlerini birkaç dakikada tamamlarken, bazıları ise saatlerce sınır kontrolünde beklemek zorunda kalıyor.Bekleme süresi 5 saate kadar çıktıAvrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) 20 ülkedeki 85 havalimanında yaptığı araştırmaya göre, haziran ayında yoğun saatlerde bazı yolcular ülkeye giriş yapabilmek için 5 saate varan bekleme süreleriyle karşılaştı. Sistemin biyometrik bilgileri üç yıl boyunca saklaması öngörülmesine rağmen, bazı yolcuların aynı verileri tekrar tekrar vermek zorunda kaldığı ve bunun gecikmeleri daha da artırdığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kuvvetli-saganak-geliyor-1107127366.html

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