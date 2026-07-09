https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kuvvetli-saganak-geliyor-1107127366.html

AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu için peş peşe uyarıda bulundu. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemiyle birlikte özellikle... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T09:15+0300

2026-07-09T09:15+0300

2026-07-09T09:15+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

hava durumu

yağış

sağanak yağış

kuvvetli yağış

şiddetli yağış

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Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Trakya'dan yurda giriş yaptı. AKOM, İstanbul için yayımladığı uyarıda yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını duyurdu.AKOM açıklamasında, "Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) il genelinde etkisini arttırması, akşam saatlerine (18.00) kadar aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Cuma (Yarın) itibari ile güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği, sıcaklıkların hafta boyunca 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı değerlendirmede, kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.Açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası için yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Yağışın ardından sıcaklıklar yeniden yükselecekAKOM'un tahminine göre, Cuma gününden itibaren yağışlı sistem etkisini kaybedecek ve İstanbul'da yeniden güneşli hava görülecek.Hafta boyunca hava sıcaklıklarının 30-33 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/istanbul-dahil-5-kent-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-sicaklik-6-derece-dusuyor-1107123399.html

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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), hava durumu, yağış, sağanak yağış, kuvvetli yağış, şiddetli yağış