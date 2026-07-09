https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kuvvetli-saganak-geliyor-1107127366.html
AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu için peş peşe uyarıda bulundu. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemiyle birlikte özellikle... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T09:15+0300
2026-07-09T09:15+0300
2026-07-09T09:15+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
hava durumu
yağış
sağanak yağış
kuvvetli yağış
şiddetli yağış
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Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Trakya'dan yurda giriş yaptı. AKOM, İstanbul için yayımladığı uyarıda yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını duyurdu.AKOM açıklamasında, "Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) il genelinde etkisini arttırması, akşam saatlerine (18.00) kadar aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Cuma (Yarın) itibari ile güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği, sıcaklıkların hafta boyunca 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı değerlendirmede, kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.Açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası için yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Yağışın ardından sıcaklıklar yeniden yükselecekAKOM'un tahminine göre, Cuma gününden itibaren yağışlı sistem etkisini kaybedecek ve İstanbul'da yeniden güneşli hava görülecek.Hafta boyunca hava sıcaklıklarının 30-33 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/istanbul-dahil-5-kent-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-sicaklik-6-derece-dusuyor-1107123399.html
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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), hava durumu, yağış, sağanak yağış, kuvvetli yağış, şiddetli yağış
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), hava durumu, yağış, sağanak yağış, kuvvetli yağış, şiddetli yağış
AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu için peş peşe uyarıda bulundu. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemiyle birlikte özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kentte 11.00-18.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Trakya'dan yurda giriş yaptı. AKOM, İstanbul için yayımladığı uyarıda yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını duyurdu.
AKOM açıklamasında, "Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) il genelinde etkisini arttırması, akşam saatlerine (18.00) kadar aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Cuma (Yarın) itibari ile güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği, sıcaklıkların hafta boyunca 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı değerlendirmede, kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.
Açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası için yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Yağışın ardından sıcaklıklar yeniden yükselecek
AKOM'un tahminine göre, Cuma gününden itibaren yağışlı sistem etkisini kaybedecek ve İstanbul'da yeniden güneşli hava görülecek.
Hafta boyunca hava sıcaklıklarının 30-33 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.