https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/netanyahu-israil-ordusu-gerektigi-surece-lubnanda-kalacak-bolgedeki-hava-ustunlugumuzu-koruyacagiz-1107150431.html
Netanyahu: İsrail ordusu gerektiği sürece Lübnan'da kalacak, bölgedeki hava üstünlüğümüzü koruyacağız
Netanyahu: İsrail ordusu gerektiği sürece Lübnan'da kalacak, bölgedeki hava üstünlüğümüzü koruyacağız
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun gerektiği sürece Lübnan'da kalacağını ve ülkesinin bölgedeki hava üstünlüğünü korumaya devam edeceğini söyledi.
2026-07-09T20:22+0300
2026-07-09T20:22+0300
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İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, "Kuzeydeki yerleşimlerimizin güvenliğini garanti altına almak için gerektiği sürece Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalacağız" dedi.Lübnan ise İsrail'in, ülkenin güneyindeki iki "pilot bölgeden" çekilerek bu alanları Lübnan ordusuna devretmesi yönündeki taahhüdünü yerine getirmesini talep ediyor.Lübnan’ın ön şartıBeyrut yönetimi, gelecek hafta Roma'da yapılması planlanan doğrudan görüşmelerin yeni turuna katılmayı bunun ön şartı olarak görüyor. İsrail basınına göre, 'İsrail'in ise Güney Lübnan'da bir tampon bölgeyi elinde tutmaya devam etmesi bekleniyor.'Konuşmasında İran'a yönelik operasyonlara da değinen Netanyahu, daha önce birçok kez dile getirdiği, "Anlaşma olsun ya da olmasın, İran nükleer silaha sahip olmayacak" sözünü yineledi.Netanyahu, ABD ordusunun İsrail için "son derece önemli bir güç çarpanı" olduğunu da söyledi.Netanyahu, "İsrail'in hava üstünlüğünü koruması ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşlarından biridir. Bu aynı zamanda çalkantılı Orta Doğu'da istikrarın korunması açısından da hayati önem taşıyor. Bunu hem insan kaynağımızı hem de teknolojimizi sürekli geliştirerek başarıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/lavrov-rusya-batinin-ukrayna-konusunda-muzakere-niyetine-artik-inanmiyor-1107150199.html
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i̇srail, lübnan, benyamin netanyahu
i̇srail, lübnan, benyamin netanyahu
Netanyahu: İsrail ordusu gerektiği sürece Lübnan'da kalacak, bölgedeki hava üstünlüğümüzü koruyacağız
20:22 09.07.2026 (güncellendi: 21:19 09.07.2026)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun gerektiği sürece Lübnan'da kalacağını ve ülkesinin bölgedeki hava üstünlüğünü korumaya devam edeceğini söyledi.
İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, "Kuzeydeki yerleşimlerimizin güvenliğini garanti altına almak için gerektiği sürece Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalacağız" dedi.
Lübnan ise İsrail'in, ülkenin güneyindeki iki "pilot bölgeden" çekilerek bu alanları Lübnan ordusuna devretmesi yönündeki taahhüdünü yerine getirmesini talep ediyor.
Beyrut yönetimi, gelecek hafta Roma'da yapılması planlanan doğrudan görüşmelerin yeni turuna katılmayı bunun ön şartı olarak görüyor. İsrail basınına göre, 'İsrail'in ise Güney Lübnan'da bir tampon bölgeyi elinde tutmaya devam etmesi bekleniyor.'
Konuşmasında İran'a yönelik operasyonlara da değinen Netanyahu, daha önce birçok kez dile getirdiği, "Anlaşma olsun ya da olmasın, İran nükleer silaha sahip olmayacak" sözünü yineledi.
Netanyahu, ABD ordusunun İsrail için "son derece önemli bir güç çarpanı" olduğunu da söyledi.
Netanyahu, "İsrail'in hava üstünlüğünü koruması ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşlarından biridir. Bu aynı zamanda çalkantılı Orta Doğu'da istikrarın korunması açısından da hayati önem taşıyor. Bunu hem insan kaynağımızı hem de teknolojimizi sürekli geliştirerek başarıyoruz" dedi.