https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/nato-protestolari-gozaltina-alinan-tkpliler-serbest-birakildi-1107148041.html

NATO protestoları: Gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı

NATO protestoları: Gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

NATO Zirvesi protestoları kapsamında gözaltına alınan TKP üyelerinden 118'i serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol, 3 kişi ise ev... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T19:24+0300

2026-07-09T19:24+0300

2026-07-09T19:24+0300

türki̇ye

nato

türkiye komünist partisi (tkp)

gözaltı

gözaltı kararı

gözaltı süresi

protesto

protestolar

protestocu

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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri hakkında adli süreç tamamlandı.Gözaltındaki partililerden 118'i serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise iki hafta ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.Protestoların ardından 4 gündür gözaltında bulunan TKP'lilerle ilgili kararın açıklanmasının ardından, daha önce sağlık gerekçesiyle 5 kişi ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 3 avukat da serbest bırakılmıştı.Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan TKP Merkez Komite Üyesi ve soL Yayın Koordinatörü Ali Ufuk Arikan, "Partimiz bu ülkede NATO'ya karşı ses çıkarılmayacağını iddia edenlere kolektif, güçlü, akıllı, örgütlü bir yanıt verdi. Bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterdiler" ifadelerini kullandı.Öte yandan, 5 Temmuz'da NATO protestoları kapsamında Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 TKP üyesi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerden ikisi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/tkp-ankarada-natoya-karsi-yurudu-cok-sayida-gozalti--1107021266.html

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