https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/nato-protestolari-gozaltina-alinan-tkpliler-serbest-birakildi-1107148041.html
NATO protestoları: Gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı
NATO protestoları: Gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
NATO Zirvesi protestoları kapsamında gözaltına alınan TKP üyelerinden 118'i serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol, 3 kişi ise ev... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri hakkında adli süreç tamamlandı.Gözaltındaki partililerden 118'i serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise iki hafta ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.Protestoların ardından 4 gündür gözaltında bulunan TKP'lilerle ilgili kararın açıklanmasının ardından, daha önce sağlık gerekçesiyle 5 kişi ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 3 avukat da serbest bırakılmıştı.Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan TKP Merkez Komite Üyesi ve soL Yayın Koordinatörü Ali Ufuk Arikan, "Partimiz bu ülkede NATO'ya karşı ses çıkarılmayacağını iddia edenlere kolektif, güçlü, akıllı, örgütlü bir yanıt verdi. Bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterdiler" ifadelerini kullandı.Öte yandan, 5 Temmuz'da NATO protestoları kapsamında Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 TKP üyesi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerden ikisi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/tkp-ankarada-natoya-karsi-yurudu-cok-sayida-gozalti--1107021266.html
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nato, türkiye komünist partisi (tkp), gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, protesto, protestolar, protestocu
NATO protestoları: Gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı
NATO Zirvesi protestoları kapsamında gözaltına alınan TKP üyelerinden 118'i serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol, 3 kişi ise ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri hakkında adli süreç tamamlandı.
Gözaltındaki partililerden 118'i serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise iki hafta ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
Protestoların ardından 4 gündür gözaltında bulunan TKP'lilerle ilgili kararın açıklanmasının ardından, daha önce sağlık gerekçesiyle 5 kişi ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 3 avukat da serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan TKP Merkez Komite Üyesi ve soL Yayın Koordinatörü Ali Ufuk Arikan, "Partimiz bu ülkede NATO'ya karşı ses çıkarılmayacağını iddia edenlere kolektif, güçlü, akıllı, örgütlü bir yanıt verdi. Bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterdiler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, 5 Temmuz'da NATO protestoları kapsamında Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 TKP üyesi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerden ikisi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.