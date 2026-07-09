Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/nato-protestolari-gozaltina-alinan-tkpliler-serbest-birakildi-1107148041.html
NATO protestoları: Gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı
NATO protestoları: Gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
NATO Zirvesi protestoları kapsamında gözaltına alınan TKP üyelerinden 118'i serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol, 3 kişi ise ev... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T19:24+0300
2026-07-09T19:24+0300
türki̇ye
nato
türkiye komünist partisi (tkp)
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
protesto
protestolar
protestocu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107146577_0:76:960:616_1920x0_80_0_0_6d92e2d43bc974bb7c22c92b64c609a9.jpg
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri hakkında adli süreç tamamlandı.Gözaltındaki partililerden 118'i serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise iki hafta ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.Protestoların ardından 4 gündür gözaltında bulunan TKP'lilerle ilgili kararın açıklanmasının ardından, daha önce sağlık gerekçesiyle 5 kişi ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 3 avukat da serbest bırakılmıştı.Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan TKP Merkez Komite Üyesi ve soL Yayın Koordinatörü Ali Ufuk Arikan, "Partimiz bu ülkede NATO'ya karşı ses çıkarılmayacağını iddia edenlere kolektif, güçlü, akıllı, örgütlü bir yanıt verdi. Bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterdiler" ifadelerini kullandı.Öte yandan, 5 Temmuz'da NATO protestoları kapsamında Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 TKP üyesi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerden ikisi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/tkp-ankarada-natoya-karsi-yurudu-cok-sayida-gozalti--1107021266.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107146577_56:0:905:637_1920x0_80_0_0_bf094d8aa66679bce1f9c05714f480f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, türkiye komünist partisi (tkp), gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, protesto, protestolar, protestocu
nato, türkiye komünist partisi (tkp), gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, protesto, protestolar, protestocu

NATO protestoları: Gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı

19:24 09.07.2026
© Fotoğraf : TKPNATO protestosunda gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı
NATO protestosunda gözaltına alınan TKP’liler serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf : TKP
Abone ol
NATO Zirvesi protestoları kapsamında gözaltına alınan TKP üyelerinden 118'i serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol, 3 kişi ise ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri hakkında adli süreç tamamlandı.
Gözaltındaki partililerden 118'i serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise iki hafta ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
Protestoların ardından 4 gündür gözaltında bulunan TKP'lilerle ilgili kararın açıklanmasının ardından, daha önce sağlık gerekçesiyle 5 kişi ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 3 avukat da serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan TKP Merkez Komite Üyesi ve soL Yayın Koordinatörü Ali Ufuk Arikan, "Partimiz bu ülkede NATO'ya karşı ses çıkarılmayacağını iddia edenlere kolektif, güçlü, akıllı, örgütlü bir yanıt verdi. Bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterdiler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, 5 Temmuz'da NATO protestoları kapsamında Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 TKP üyesi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerden ikisi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
TÜRKİYE
TKP, NATO'ya karşı yürüdü: Çok sayıda gözaltı
5 Temmuz, 18:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала