https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/tkp-ankarada-natoya-karsi-yurudu-cok-sayida-gozalti--1107021266.html

TKP, NATO'ya karşı yürüdü: Çok sayıda gözaltı

TKP, NATO'ya karşı yürüdü: Çok sayıda gözaltı

Sputnik Türkiye

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul ve Ankara'da NATO'ya karşı eylem düzenledi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T18:14+0300

2026-07-05T18:14+0300

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türkiye

tkp

türkiye komünist partisi (tkp)

nato

nato üyeliği

nato liderler zirvesi

nato zirvesi

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NATO Zirvesi kapsamında kentteki yasaklar sürerken yüzlerce TKP'li Kızılay Meydanı'na yürüdü.'Katil NATO ülkemizden defol!' sloganlarının atıldığı yürüyüş kortejinin önü polis tarafından kapatıldı. Parti yöneticilerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde TKP üyesi gözaltına alındı.Öte yandan İstanbul'da da TKP üyeleri, NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde eylem düzenledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/tkp-ankara-valiliginin-nato-zirvesi-yasagini-yargiya-tasidi-1106728304.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, tkp, türkiye komünist partisi (tkp), nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi, nato zirvesi