https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/tkp-ankarada-natoya-karsi-yurudu-cok-sayida-gozalti--1107021266.html
TKP, NATO'ya karşı yürüdü: Çok sayıda gözaltı
TKP, NATO'ya karşı yürüdü: Çok sayıda gözaltı
Sputnik Türkiye
Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul ve Ankara'da NATO'ya karşı eylem düzenledi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T18:14+0300
2026-07-05T18:14+0300
2026-07-05T18:15+0300
türki̇ye
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tkp
türkiye komünist partisi (tkp)
nato
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nato liderler zirvesi
nato zirvesi
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NATO Zirvesi kapsamında kentteki yasaklar sürerken yüzlerce TKP'li Kızılay Meydanı'na yürüdü.'Katil NATO ülkemizden defol!' sloganlarının atıldığı yürüyüş kortejinin önü polis tarafından kapatıldı. Parti yöneticilerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde TKP üyesi gözaltına alındı.Öte yandan İstanbul'da da TKP üyeleri, NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde eylem düzenledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/tkp-ankara-valiliginin-nato-zirvesi-yasagini-yargiya-tasidi-1106728304.html
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türkiye, tkp, türkiye komünist partisi (tkp), nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
türkiye, tkp, türkiye komünist partisi (tkp), nato, nato üyeliği, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
TKP, NATO'ya karşı yürüdü: Çok sayıda gözaltı
18:14 05.07.2026 (güncellendi: 18:15 05.07.2026)
Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul ve Ankara'da NATO'ya karşı eylem düzenledi.
NATO Zirvesi kapsamında kentteki yasaklar sürerken yüzlerce TKP'li Kızılay Meydanı'na yürüdü.
'Katil NATO ülkemizden defol!' sloganlarının atıldığı yürüyüş kortejinin önü polis tarafından kapatıldı. Parti yöneticilerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde TKP üyesi gözaltına alındı.
Öte yandan İstanbul'da da TKP üyeleri, NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde eylem düzenledi.