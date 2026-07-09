https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/msb-acikladi-yeni-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1107134498.html

MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücretinin 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendiğini, başvuruların ise 7 Temmuz... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T13:16+0300

2026-07-09T13:16+0300

2026-07-09T13:24+0300

ekonomi̇

bedelli askerlik

bedelli askerlik ücreti

milli savunma bakanlığı (msb)

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Memur maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte bedelli askerliğe gelen artış da belirlendi. Bedelli askerlik ücretine ilişkin beklenen resmi açıklama MSB tarafından yapıldı.Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.

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bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, milli savunma bakanlığı (msb)