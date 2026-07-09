https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/moskovada-ust-duzey-askeri-yetkiliye-yonelik-teror-saldirisi-engellendi-1107127185.html
Moskova'da üst düzey askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı engellendi
Moskova'da üst düzey askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı engellendi
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya genelinde planladığı eşi benzeri görülmemiş terör dalgası önlendi. Moskova'da üst düzey bir komutanı hedef alan suikast girişimi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T09:03+0300
2026-07-09T09:03+0300
2026-07-09T09:02+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki üst düzey bir askeri personele yönelik planladığı terör eyleminin Moskova'da engellendiğini ve Ukrayna istihbaratının işbirlikçisi olan bir Rus kadının gözaltına alındığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna özel servisleri ve onların Batılı küratörleri tarafından planlanan, insansız hava araçları (İHA) yardımıyla Rusya genelinde askeri tesisler ile Savunma Bakanlığı personelini hedef alacak eşi benzeri görülmemiş bir terör dalgasının çökertildiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:WhatsApp üzerinden devşirildiGüvenlik güçlerinin başarılı operasyonu neticesinde, 2001 doğumlu bir Rusya vatandaşının yakalandığı bildirildi. Şüphelinin, 2024 yılında WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden Ukrayna istihbarat servisleri tarafından devşirildiği tespit edildi. Yakalanan kadının Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde keşif faaliyetleri yürüttüğü ve terör saldırılarının hedefindeki nesnelerin konumlarını belirlemekle görevlendirildiği aktarıldı.Soruşturma işlemleri sırasında, şüphelinin adresinde yapılan aramalarda gözetleme araçları, gizlenme ve kılık değiştirme ekipmanları ile Ukrayna istihbarat görevlisiyle yaptığı yazışmaları içeren akıllı telefonlar ele geçirildi.Müebbet hapis cezası alabilirFSB, yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiğini ve soruşturma makamlarıyla işbirliği yaptığını açıkladı.Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheliye yönelik ‘terör eylemi hazırlığı’ ve ‘vatana ihanet’ suçlarından ceza davası açıldı.FSB, ilgili kanun maddelerinin ömür boyu hapse kadar varan çok uzun süreli hapis cezaları öngördüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-disislerinden-avrupaya-muzakere-tepkisi-gerilimi-tirmandirmak-icin-bir-paravan-1107127042.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, saldırı, suikast, suikast girişimi, whatsapp
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, saldırı, suikast, suikast girişimi, whatsapp
Moskova'da üst düzey askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı engellendi
Kiev rejiminin Rusya genelinde planladığı eşi benzeri görülmemiş terör dalgası önlendi. Moskova'da üst düzey bir komutanı hedef alan suikast girişimi engellenirken, Ukrayna istihbaratına çalışan bir Rus vatandaşı yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki üst düzey bir askeri personele yönelik planladığı terör eyleminin Moskova'da engellendiğini ve Ukrayna istihbaratının işbirlikçisi olan bir Rus kadının gözaltına alındığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna özel servisleri ve onların Batılı küratörleri tarafından planlanan, insansız hava araçları (İHA) yardımıyla Rusya genelinde askeri tesisler ile Savunma Bakanlığı personelini hedef alacak eşi benzeri görülmemiş bir terör dalgasının çökertildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Moskova şehrinde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey askeri yetkililerinden birine yönelik planlanan infial yaratacak bir terör eylemi önlendi."
WhatsApp üzerinden devşirildi
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu neticesinde, 2001 doğumlu bir Rusya vatandaşının yakalandığı bildirildi. Şüphelinin, 2024 yılında WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden Ukrayna istihbarat servisleri tarafından devşirildiği tespit edildi. Yakalanan kadının Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde keşif faaliyetleri yürüttüğü ve terör saldırılarının hedefindeki nesnelerin konumlarını belirlemekle görevlendirildiği aktarıldı.
Soruşturma işlemleri sırasında, şüphelinin adresinde yapılan aramalarda gözetleme araçları, gizlenme ve kılık değiştirme ekipmanları ile Ukrayna istihbarat görevlisiyle yaptığı yazışmaları içeren akıllı telefonlar ele geçirildi.
Müebbet hapis cezası alabilir
FSB, yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiğini ve soruşturma makamlarıyla işbirliği yaptığını açıkladı.
Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheliye yönelik ‘terör eylemi hazırlığı’ ve ‘vatana ihanet’ suçlarından ceza davası açıldı.
FSB, ilgili kanun maddelerinin ömür boyu hapse kadar varan çok uzun süreli hapis cezaları öngördüğünü vurguladı.