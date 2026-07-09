https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/milli-yelkenci-dogukan-kandemir-rekora-imza-atti-hopadan-yola-cikti-iskenderuna-ulasti-1107139379.html

Milli yelkenci Doğukan Kandemir rekora imza attı: Hopa'dan yola çıktı İskenderun'a ulaştı

Milli yelkenci Doğukan Kandemir rekora imza attı: Hopa'dan yola çıktı İskenderun'a ulaştı

Sputnik Türkiye

Mill yelkenci Doğukan Kandemir, Hopa'dan İskenderun'a rekor sürede ulaşmayı başardı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T15:25+0300

2026-07-09T15:25+0300

2026-07-09T15:25+0300

yaşam

hopa

i̇skenderun

rekor

yelken

yelkencilik

solo türkiye turu rekoru

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107138830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42669d9bd19fef7a2abdeb367d6d3a6e.jpg

Milli yelkenci Doğukan Kandemir, Artvin Hopa'dan başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 11 gün 9 saat 40 dakikada Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlayarak rekor kırdı.Rüzgar gücüyle rekor kırdıHopa'dan Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından 26 Haziran'da "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için denize açılan Doğukan Kandemir, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçerek İskenderun'a 11 gün 9 saat 40 dakikada ulaşan milli yelkenci, rekor kırdı. Bu parkuru daha önce iki kişi olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Doğukan, "Şimdi tek başıma aynı parkuru 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamladım. Aslında benin koyduğum hedeften daha da hızlı bitti. Bu sebeple çok mutluyum." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lionel-messi-2026-dunya-kupasinda-tarihe-gecti-gozyaslarini-tutamadi-maradonanin-rekoru-da-artik-1107097221.html

hopa

i̇skenderun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hopa, i̇skenderun, rekor, yelken, yelkencilik, solo türkiye turu rekoru