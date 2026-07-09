https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/milli-yelkenci-dogukan-kandemir-rekora-imza-atti-hopadan-yola-cikti-iskenderuna-ulasti-1107139379.html
Milli yelkenci Doğukan Kandemir rekora imza attı: Hopa'dan yola çıktı İskenderun'a ulaştı
Milli yelkenci Doğukan Kandemir rekora imza attı: Hopa'dan yola çıktı İskenderun'a ulaştı
Sputnik Türkiye
Mill yelkenci Doğukan Kandemir, Hopa'dan İskenderun'a rekor sürede ulaşmayı başardı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T15:25+0300
2026-07-09T15:25+0300
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Milli yelkenci Doğukan Kandemir, Artvin Hopa'dan başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 11 gün 9 saat 40 dakikada Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlayarak rekor kırdı.Rüzgar gücüyle rekor kırdıHopa'dan Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından 26 Haziran'da "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için denize açılan Doğukan Kandemir, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçerek İskenderun'a 11 gün 9 saat 40 dakikada ulaşan milli yelkenci, rekor kırdı. Bu parkuru daha önce iki kişi olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Doğukan, "Şimdi tek başıma aynı parkuru 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamladım. Aslında benin koyduğum hedeften daha da hızlı bitti. Bu sebeple çok mutluyum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lionel-messi-2026-dunya-kupasinda-tarihe-gecti-gozyaslarini-tutamadi-maradonanin-rekoru-da-artik-1107097221.html
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hopa, i̇skenderun, rekor, yelken, yelkencilik, solo türkiye turu rekoru
hopa, i̇skenderun, rekor, yelken, yelkencilik, solo türkiye turu rekoru
Milli yelkenci Doğukan Kandemir rekora imza attı: Hopa'dan yola çıktı İskenderun'a ulaştı
Mill yelkenci Doğukan Kandemir, Hopa'dan İskenderun'a rekor sürede ulaşmayı başardı.
Milli yelkenci Doğukan Kandemir, Artvin Hopa'dan başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 11 gün 9 saat 40 dakikada Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlayarak rekor kırdı.
Rüzgar gücüyle rekor kırdı
Hopa'dan Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından 26 Haziran'da "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için denize açılan Doğukan Kandemir, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçerek İskenderun'a 11 gün 9 saat 40 dakikada ulaşan milli yelkenci, rekor kırdı. Bu parkuru daha önce iki kişi olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Doğukan, "Şimdi tek başıma aynı parkuru 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamladım. Aslında benin koyduğum hedeften daha da hızlı bitti. Bu sebeple çok mutluyum." dedi.