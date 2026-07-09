Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/milli-yelkenci-dogukan-kandemir-rekora-imza-atti-hopadan-yola-cikti-iskenderuna-ulasti-1107139379.html
Milli yelkenci Doğukan Kandemir rekora imza attı: Hopa'dan yola çıktı İskenderun'a ulaştı
Milli yelkenci Doğukan Kandemir rekora imza attı: Hopa'dan yola çıktı İskenderun'a ulaştı
Sputnik Türkiye
Mill yelkenci Doğukan Kandemir, Hopa'dan İskenderun'a rekor sürede ulaşmayı başardı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T15:25+0300
2026-07-09T15:25+0300
yaşam
hopa
i̇skenderun
rekor
yelken
yelkencilik
solo türkiye turu rekoru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107138830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42669d9bd19fef7a2abdeb367d6d3a6e.jpg
Milli yelkenci Doğukan Kandemir, Artvin Hopa'dan başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 11 gün 9 saat 40 dakikada Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlayarak rekor kırdı.Rüzgar gücüyle rekor kırdıHopa'dan Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından 26 Haziran'da "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için denize açılan Doğukan Kandemir, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçerek İskenderun'a 11 gün 9 saat 40 dakikada ulaşan milli yelkenci, rekor kırdı. Bu parkuru daha önce iki kişi olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Doğukan, "Şimdi tek başıma aynı parkuru 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamladım. Aslında benin koyduğum hedeften daha da hızlı bitti. Bu sebeple çok mutluyum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lionel-messi-2026-dunya-kupasinda-tarihe-gecti-gozyaslarini-tutamadi-maradonanin-rekoru-da-artik-1107097221.html
hopa
i̇skenderun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107138830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74a566371c6a1915670f89cc6c05ca3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hopa, i̇skenderun, rekor, yelken, yelkencilik, solo türkiye turu rekoru
hopa, i̇skenderun, rekor, yelken, yelkencilik, solo türkiye turu rekoru

Milli yelkenci Doğukan Kandemir rekora imza attı: Hopa'dan yola çıktı İskenderun'a ulaştı

15:25 09.07.2026
© Ali Kemal ZerenliDoğukan Kandemir
Doğukan Kandemir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Ali Kemal Zerenli
Abone ol
Mill yelkenci Doğukan Kandemir, Hopa'dan İskenderun'a rekor sürede ulaşmayı başardı.
Milli yelkenci Doğukan Kandemir, Artvin Hopa'dan başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 11 gün 9 saat 40 dakikada Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlayarak rekor kırdı.
© Ali Kemal ZerenliDoğukan Kandemir
Doğukan Kandemir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
Doğukan Kandemir
© Ali Kemal Zerenli

Rüzgar gücüyle rekor kırdı

Hopa'dan Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından 26 Haziran'da "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için denize açılan Doğukan Kandemir, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçerek İskenderun'a 11 gün 9 saat 40 dakikada ulaşan milli yelkenci, rekor kırdı. Bu parkuru daha önce iki kişi olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Doğukan, "Şimdi tek başıma aynı parkuru 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamladım. Aslında benin koyduğum hedeften daha da hızlı bitti. Bu sebeple çok mutluyum." dedi.
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
SPOR
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı: Maradona'nın rekoru da artık Messi'nin
Dün, 11:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала