https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/esinin-cope-attigi-400-bin-lirayi-15-ton-atikta-aradi-gercek-guvenlik-kamerasinda-ortaya-cikti-1107132296.html
Eşinin çöpe attığı 400 bin lirayı 15 ton atıkta aradı: Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Eşinin çöpe attığı 400 bin lirayı 15 ton atıkta aradı: Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'de yaşayan bir kuyumcunun, arkadaşına ait 400 bin lira bulunan poşet, eşi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Parayı bulmak için yaklaşık 15 ton atığın... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T12:19+0300
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2026-07-09T12:19+0300
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için emanet ettiği 400 bin lirayı poşet içerisinde eve götürerek mutfağa bıraktı.Poşetin içinde para olduğunu bilmeyen eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki çöp konteynerinin yanına bıraktı.15 ton atık arasında para arandıErtesi gün arkadaşının parayı istemesi üzerine poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi.Güneş ve ailesi, ilçedeki atık toplama merkezine giderek yaklaşık 15 ton çöp arasında detaylı arama yaptı. Ancak yapılan çalışmalarda paraya ulaşılamadı.Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardıSonuç alamayan Mehmet Güneş, mahallede bulunan 7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.Görüntülerde, temizlik ekiplerinin dolu konteyneri çöp kamyonuna boşalttığı, konteynerin yanında bulunan para dolu poşeti ise daha sonra boşaltılan konteynerin içine attığı görüldü.Bunun üzerine mahalledeki konteynere giden Güneş, 400 bin lira bulunan poşeti çöplerin arasında buldu.'Başımızdan kaynar sular döküldü'Yaşadıklarını anlatan Mehmet Güneş, paranın arkadaşına ait emanet olduğunu belirterek, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor" dedi.Güneş, arkadaşının parayı istemesi üzerine eşini aradığını belirterek, "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü" ifadelerini kullandı.Arama sürecinde önce çöp kamyonuna, ardından güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştıklarını anlatan Güneş, "Çöp kamyonunu bulduk, konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/eski-es-cocuk-parkinda-dehset-sacti-kadina-ve-4-yasindaki-kizina-pes-pese-ates-acti-1107131984.html
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çöp, para
Eşinin çöpe attığı 400 bin lirayı 15 ton atıkta aradı: Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
İzmir'de yaşayan bir kuyumcunun, arkadaşına ait 400 bin lira bulunan poşet, eşi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Parayı bulmak için yaklaşık 15 ton atığın arasında arama yapan aile, sonuç alamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler, poşetin çöp kamyonuna gitmediğini ortaya çıkardı. 400 bin lira, mahalledeki çöp konteynerinde bulundu.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için emanet ettiği 400 bin lirayı poşet içerisinde eve götürerek mutfağa bıraktı.
Poşetin içinde para olduğunu bilmeyen eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki çöp konteynerinin yanına bıraktı.
15 ton atık arasında para arandı
Ertesi gün arkadaşının parayı istemesi üzerine poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi.
Güneş ve ailesi, ilçedeki atık toplama merkezine giderek yaklaşık 15 ton çöp arasında detaylı arama yaptı. Ancak yapılan çalışmalarda paraya ulaşılamadı.
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı
Sonuç alamayan Mehmet Güneş, mahallede bulunan 7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde, temizlik ekiplerinin dolu konteyneri çöp kamyonuna boşalttığı, konteynerin yanında bulunan para dolu poşeti ise daha sonra boşaltılan konteynerin içine attığı görüldü.
Bunun üzerine mahalledeki konteynere giden Güneş, 400 bin lira bulunan poşeti çöplerin arasında buldu.
'Başımızdan kaynar sular döküldü'
Yaşadıklarını anlatan Mehmet Güneş, paranın arkadaşına ait emanet olduğunu belirterek, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor" dedi.
Güneş, arkadaşının parayı istemesi üzerine eşini aradığını belirterek, "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü" ifadelerini kullandı.
Arama sürecinde önce çöp kamyonuna, ardından güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştıklarını anlatan Güneş, "Çöp kamyonunu bulduk, konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi" diye konuştu.