https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/alanyada-hasemayla-havuza-girmeyi-engelledi-site-yoneticisi-tutuklandi-1107152586.html
Alanya'da haşemayla havuza girmeyi engelledi: Site yöneticisi tutuklandı
Alanya'da haşemayla havuza girmeyi engelledi: Site yöneticisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site havuzuna alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınan site yöneticisi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T22:27+0300
2026-07-09T22:27+0300
2026-07-09T22:27+0300
türki̇ye
antalya
alanya
alanya emniyet müdürlüğü
alanya belediye başkanlığı
alanya belediyesi
haşema
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107152427_0:94:2416:1453_1920x0_80_0_0_836a148657c413dd848e9626dc5ac515.jpg
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site yöneticisi tarafından havuza girmesi engellendi.Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan site yöneticisi L.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tesetturlu-kadin-havuza-alinmadi-site-yonetimine-ayrimcilik-suclamasi-1106652837.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107152427_30:0:2385:1766_1920x0_80_0_0_0d5f3d0e52d74a1760bc00a6ab75a98b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi, haşema
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi, haşema
Alanya'da haşemayla havuza girmeyi engelledi: Site yöneticisi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site havuzuna alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınan site yöneticisi tutuklandı.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site yöneticisi tarafından havuza girmesi engellendi.
Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan site yöneticisi L.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.