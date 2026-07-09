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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/alanyada-hasemayla-havuza-girmeyi-engelledi-site-yoneticisi-tutuklandi-1107152586.html
Alanya'da haşemayla havuza girmeyi engelledi: Site yöneticisi tutuklandı
Alanya'da haşemayla havuza girmeyi engelledi: Site yöneticisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site havuzuna alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınan site yöneticisi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site yöneticisi tarafından havuza girmesi engellendi.Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan site yöneticisi L.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tesetturlu-kadin-havuza-alinmadi-site-yonetimine-ayrimcilik-suclamasi-1106652837.html
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antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi, haşema
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi, haşema

Alanya'da haşemayla havuza girmeyi engelledi: Site yöneticisi tutuklandı

22:27 09.07.2026
© AAAlanya'da haşema ile havuza girmeyi engellediği iddia edilen site yöneticisi tutuklandı
Alanya'da haşema ile havuza girmeyi engellediği iddia edilen site yöneticisi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site havuzuna alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınan site yöneticisi tutuklandı.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site yöneticisi tarafından havuza girmesi engellendi.
Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan site yöneticisi L.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haşema - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
TÜRKİYE
Tesettürlü kadın havuza alınmadı: Site yönetimine ayrımcılık suçlaması
19 Haziran , 19:44
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