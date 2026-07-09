https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/alanyada-hasemayla-havuza-girmeyi-engelledi-site-yoneticisi-tutuklandi-1107152586.html

Alanya'da haşemayla havuza girmeyi engelledi: Site yöneticisi tutuklandı

Alanya'da haşemayla havuza girmeyi engelledi: Site yöneticisi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site havuzuna alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınan site yöneticisi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T22:27+0300

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alanya emniyet müdürlüğü

alanya belediye başkanlığı

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Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle site yöneticisi tarafından havuza girmesi engellendi.Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan site yöneticisi L.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tesetturlu-kadin-havuza-alinmadi-site-yonetimine-ayrimcilik-suclamasi-1106652837.html

türki̇ye

antalya

alanya

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Sputnik Türkiye

antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi, haşema