https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/meksikali-uzman-abdnin-fifa-baskani-secim-surecinde-infantinoyu-destekledigi-unutulmamali-1107146337.html

Meksikalı uzman: ABD'nin FIFA Başkanı seçim sürecinde Infantino'yu desteklediği unutulmamalı

Meksikalı uzman: ABD'nin FIFA Başkanı seçim sürecinde Infantino'yu desteklediği unutulmamalı

Sputnik Türkiye

Meksikalı iletişim uzmanı Gudiño, yeni FIFA Başkanı için yürütülen kampanyada ABD'nin Infantino'ya güçlü destek verdiğini hatırlatarak bunun bugünlerde yaşanan... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T19:16+0300

2026-07-09T19:16+0300

2026-07-09T19:16+0300

görüş

fifa

fifa dünya kupası

abd

abd

gianni infantino

fifa başkanı gianni infantino

destek

sputnik

sepp blatter

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107145969_1:0:1016:571_1920x0_80_0_0_35819bfbdf4f0f38a4249ae0b0f76493.png

Meksikalı iletişim uzmanı Hugo Luis Sánchez Gudiño, FIFA'nın son tartışmalı kararlarını Sputnik'e yorumladı.Gudiño, "Üç ülkede düzenlenen bu Dünya Kupası'nda ABD'nin en çok maça ev sahipliği yapması, açıkça (FIFA tarafından) kayırmacılık yapıldığını gösteriyor" diye konuştu."ABD, Meksika ve Kanada'ya Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma imkanı verilmeden önce, FBI, CIA, ayrıca adalet, istihbarat vb. konulardan sorumlu diğer kuruluşlar, eski FIFA başkanları Sepp Blatter ve Michel Platini hakkında çok ciddi bir soruşturma başlattı" diye konuşan uzman, Blatter ve Platini'nin görevlerinden alındıklarını ​​ve hatta tutuklandıklarını ifade etti.Gudiño, "Daha sonra serbest bırakıldılar, ancak yeni FIFA başkanı için yapılan görüşmeler sırasında ABD, Infantino'nun desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu unutulmaması gereken çok önemli bir nokta, zira olup biten her şeyi ve ABD'nin FIFA üzerindeki etkisiyle ilgili endişe kaynağı olan her şeyi açıklıyor" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/meksikali-uzmandan-agir-suclama-fifa-anglo-sakson-blogunun-cikarlarina-hizmet-ediyor-1107126363.html

abd

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa, fifa dünya kupası, abd, abd, gianni infantino, fifa başkanı gianni infantino, destek, sputnik, sepp blatter, michel platini, meksika, fbi, cia