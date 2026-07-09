https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/meksikali-uzman-abdnin-fifa-baskani-secim-surecinde-infantinoyu-destekledigi-unutulmamali-1107146337.html
Meksikalı uzman: ABD'nin FIFA Başkanı seçim sürecinde Infantino'yu desteklediği unutulmamalı
Meksikalı uzman: ABD'nin FIFA Başkanı seçim sürecinde Infantino'yu desteklediği unutulmamalı
Sputnik Türkiye
Meksikalı iletişim uzmanı Gudiño, yeni FIFA Başkanı için yürütülen kampanyada ABD'nin Infantino'ya güçlü destek verdiğini hatırlatarak bunun bugünlerde yaşanan... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T19:16+0300
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Meksikalı iletişim uzmanı Hugo Luis Sánchez Gudiño, FIFA'nın son tartışmalı kararlarını Sputnik'e yorumladı.Gudiño, "Üç ülkede düzenlenen bu Dünya Kupası'nda ABD'nin en çok maça ev sahipliği yapması, açıkça (FIFA tarafından) kayırmacılık yapıldığını gösteriyor" diye konuştu."ABD, Meksika ve Kanada'ya Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma imkanı verilmeden önce, FBI, CIA, ayrıca adalet, istihbarat vb. konulardan sorumlu diğer kuruluşlar, eski FIFA başkanları Sepp Blatter ve Michel Platini hakkında çok ciddi bir soruşturma başlattı" diye konuşan uzman, Blatter ve Platini'nin görevlerinden alındıklarını ve hatta tutuklandıklarını ifade etti.Gudiño, "Daha sonra serbest bırakıldılar, ancak yeni FIFA başkanı için yapılan görüşmeler sırasında ABD, Infantino'nun desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu unutulmaması gereken çok önemli bir nokta, zira olup biten her şeyi ve ABD'nin FIFA üzerindeki etkisiyle ilgili endişe kaynağı olan her şeyi açıklıyor" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/meksikali-uzmandan-agir-suclama-fifa-anglo-sakson-blogunun-cikarlarina-hizmet-ediyor-1107126363.html
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fifa, fifa dünya kupası, abd, abd, gianni infantino, fifa başkanı gianni infantino, destek, sputnik, sepp blatter, michel platini, meksika, fbi, cia
Meksikalı uzman: ABD'nin FIFA Başkanı seçim sürecinde Infantino'yu desteklediği unutulmamalı
Meksikalı iletişim uzmanı Gudiño, yeni FIFA Başkanı için yürütülen kampanyada ABD'nin Infantino'ya güçlü destek verdiğini hatırlatarak bunun bugünlerde yaşanan olaylara açıklık getirdiğini vurguladı.
Meksikalı iletişim uzmanı Hugo Luis Sánchez Gudiño, FIFA'nın son tartışmalı kararlarını Sputnik'e yorumladı.
Gudiño, "Üç ülkede düzenlenen bu Dünya Kupası'nda ABD'nin en çok maça ev sahipliği yapması, açıkça (FIFA tarafından) kayırmacılık yapıldığını gösteriyor" diye konuştu.
"ABD, Meksika ve Kanada'ya Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma imkanı verilmeden önce, FBI, CIA, ayrıca adalet, istihbarat vb. konulardan sorumlu diğer kuruluşlar, eski FIFA başkanları Sepp Blatter ve Michel Platini hakkında çok ciddi bir soruşturma başlattı" diye konuşan uzman, Blatter ve Platini'nin görevlerinden alındıklarını ve hatta tutuklandıklarını ifade etti.
Gudiño, "Daha sonra serbest bırakıldılar, ancak yeni FIFA başkanı için yapılan görüşmeler sırasında ABD, Infantino'nun desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu unutulmaması gereken çok önemli bir nokta, zira olup biten her şeyi ve ABD'nin FIFA üzerindeki etkisiyle ilgili endişe kaynağı olan her şeyi açıklıyor" vurgusunu yaptı.