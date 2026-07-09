https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/market-soyguncusu-icinde-cocuk-bulunan-otomobili-calip-kacti-buyuk-korku-yasatti-1107142131.html

Anne ve kızına büyük korku yaşattı: Market soyguncusu içinde çocuk bulunan otomobili çalıp kaçtı

Anne ve kızına büyük korku yaşattı: Market soyguncusu içinde çocuk bulunan otomobili çalıp kaçtı

Sputnik Türkiye

Alanya'da bir marketten para çalan şüpheli kaçarken içerisinde çocuk bulunan çalışır vaziyetteki arabayı çaldı. Kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklandı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T16:38+0300

2026-07-09T16:38+0300

2026-07-09T16:39+0300

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Antalya Alanya'da bir marketten para çalan 18 yaşındaki şüpheli içerisinde 10 yaşındaki kız çocuğu bulunan ve çalışır durumdaki arabayı çalarak kaçtı. Kaza yapan ve kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Hakkında 6 farklı suçtan işlem yapılan şüpheliye 550 bin lira da ceza kesildi ve tutuklandı. 10 yaşındaki çocuğa büyük korku yaşattıMahmutlar Mahallesi'ndeki bir markete giren T.E.K. (18) kasadaki paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Şüpheli, marketten çıktıktan sonra içerisinde 10 yaşında kız çocuğu bulunan çalışır vaziyetteki 33 ACR 419 plakalı otomobile binerek kaçmaya başladı. Şüpheli T.E.K, çaldığı otomobille Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki iki araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen şüpheli, başka bir kişinin de cep telefonunu gasbetti.T.E.K, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada yaşanan arbedede, bir jandarma personelinin parmağının kırıldığı öğrenildi.Tutuklanarak cezaevine gönderildiHakkında 6 farklı suçtan işlem yapılan şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten de toplam 550 bin lira idari ceza uygulandı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/trafik-kazasinin-ardindan-tartistigi-kadini-dikiz-aynasiyla-darp-etmisti-hakkindaki-karar-aciklandi-1107140513.html

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